Así fue como Larisa Mendizabal descubrió la infidelidad de su ex esposo con Adianez Hernández | VIDEO

Pues *Larisa Mendizabal* confirmando que la separación de *Rodrigo Cachero* y *Adianez Hernandez* no fue “desde el amor”, fue DESDE LA INFIDELIDAD.

Rodrigo un caballero al no destapar el desliz de su aún esposa no por ella sino por respeto a sus hijos. pic.twitter.com/ds3YPsTkuh