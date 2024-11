Critican a Ángela Aguilar por su discurso ‘feminista’ al recibir el premio de ‘Mujer del Año‘: ’Apoyémonos juntas a bajar maridos' | VIDEO

Los intentos de Ángela Aguilar y su padre Pepe (conocido en los bajos mundos de TikTok como el Diddy del rancho) son inútiles, pues los fans destrozaron a la cantante por su discurso “feminista” que emitió al recoger el premio a la “Mujer del Año” de la revista Glamour.

Cabe destacar que desde que se anunció hace unas semanas que la revista, cuya reputación en redes se ha desplomado, le iba a dar el premio a Ángela Aguilar, los fans aseguraron que su padre Pepe había pagado para tratar de limpiar la imagen de su nepo baby, luego de Cazzu la desenmascaró como una mentirosa y reveló que Nodal sí le fue infiel con ella.

Felicidades a Ángela Aguilar por su premio a PUTONA DEL AÑO 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/4Xg8CtxkV0 — Eitan Doe (@DoeEitan) November 14, 2024

Anoche, durante la entrega de los premios, Ángela Aguilar pronunció un discurso en el que intentó mostrarse como una persona humilde y también apeló al feminismo, lo cual fue severamente criticado por los fans.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias Farah por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento, en mi música”, inició la esposa de Nodal.

“Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi, los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, dijo la cantante que nació y vive en Estados Unidos.

Así de bella lucio Angela Aguilar (también conocida como la venenito) en la premiación de la revista Glamour, donde la galardonaron con el premio "Bitch Of The Year", le entregaron un trofeo en forma de verga para que deje de buscar las ajenas. Felicidades!! pic.twitter.com/NOnxtedLwU — Luis Angel (@AngeelY2K) November 14, 2024

Tras ello, la cantante afirmó que las mujeres deben ayudarse entre sí, lo cual causó escándalo por todo lo que le hizo a Cazzu: “No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona. Y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor (...), no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”.

Como era de esperarse, los fans criticaron a la hija de Pepe Aguilar por querer colgarse del movimiento feminista con todos sus actos e historial: “Apoyemos juntas a bajarle los maridos a otras”, “Le quiero cree, pero no ya no, solo que cante que ya no hable”, “Sí que cante y se cierre la boca con comentarios de los que luego sufre y culpa a todos menos a ella”, “La audacia de querer ser feminista con todo lo que le hizo a Cazzu, eso es no tener progenitora”, señalaron.