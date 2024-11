Afirman que Ángela Aguilar lloró tras ser abucheada en los Kids Choice Awards | VIDEO

Este fin de semana se viralizaron diversos videos en los que se puede ver cómo todo el público se puso a abuchear a todo pulmón a Ángela Aguilar cuando pisó el escenario de los Kids Choice Awards 2024, los cuales fueron grabados en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde además la gente se puso a gritarle “Cazzu” para demostrarle que el mundo apoya a la 100% argentina y desprecia a la 75% gringa y, según ella, 25% argento.

No obstante, ahora está trascendiendo que Ángela Aguilar aparentemente no pudo soportar el odio de toda Latinoamérica unida que y que cuando bajó del escenario de los premios no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar.

🚨DE ULTIMO MOMENTO!



Angela Aguilar acaba de ganar el #LatinGRAMMY a roba marido del año, Enhorabuena! pic.twitter.com/ikJtJc7Vyl — gael ⛥ (@eldreamerpunk) November 15, 2024

Cabe destacar que también se han viralizado videos de su participación en los Latin Grammy 2024, la cual fue destrozada por los fans, en los que se ve a la nepo baby de Pepe Aguilar triste sobre el escenario y toda desganada por estar ahí. Lamentablemente para ella, a la gente verla así toda agüitada no le generó ni una sola pisca de empatía.

Volviendo a los Kids Choice Awards 2024, Ángela Aguilar fue abucheada en todo momento, pues fue una de las conductoras del evento. No obstante, lo que quizás fue el clímax del hate hacia ella por parte de la gente fue cuando le tocó salir a cantar su nuevo sencillo “Abrázame”, junto a Felipe Botello.

La Argentina Ángela Aguilar acaba de ser destrozada, en serio valió la pena por un hombre ? Mujeres enfóquense en ustedes y nunca pongan a un hombre primero. Lo más triste es que será una más de la lista de aquel enano . https://t.co/9iyTRbgOre — E M I L Y 🇲🇽🐒 (@mexicanisimaaaa) November 17, 2024

Ángela Aguilar hizo todo lo que pudo para soportar y mientras estaba ante el público se comportó como si la gente no la estuviera atacando. No obstante, testigos que estaban en primera fila y en la producción afirman que en el momento en el que la esposa de Nodal puso un pie fuera del escenario, se quebró y se puso a llorar como nunca en su vida.

Queda esperar a que alguien suba a redes un video de este lacrimógeno momento, el cual seguramente será disfrutado por todos los detractores de la nepo baby y “mujer del año”.

JAJAJAJAJAJAJAAJ. Qué satisfactorio es ver este video donde abuchean a Ángela Aguilar y le gritan “Cazzu, Cazzu” en los Kid Choice Awards. El respeto y el amor del público son cosas que su papi Pepe Aguilar no le puede comprar, para todo lo demás como ser “mujer del año”, existe… pic.twitter.com/Y6RvmAfJ31 — Ángeles Canela (@Angie_cinnamon) November 16, 2024