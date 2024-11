María Fernanda Beltrán, Miss México, queda como segunda finalista de Miss Universo 2024

Estamos en otro año más en el que el sueño se acaba para México, pues María Fernanda Beltrán, la representante del país en Miss Universo 2024, quedó como la segunda finalista.

Este sábado, durante la gran final de Miss Universo 2024, los jueces consideraron que María Fernanda Beltrán no tentía todo lo requerido para triunfar, pues fue elegida como la segunda finalista.

Lamentablemente, María Fernanda no logró regresar la corona al país, lo cual no ocurre desde la victoria de Andrea Meza. No obstante, para los fans paisanos de la reina de belleza, su participación pasa a la historia como una de las más emblemáticas, debido a su carisma, inteligencia y belleza.

Además, cabe destacar que fue ella quien se robó las miradas y las tendencias durante el desfile de trajes típicos, pues vistió una verdadera obra de arte que puso en alto el nombre de su nación, al cual es la anfitriona de este año del certamen de belleza más importante del mundo.

Aunque, María Fernanda Beltrán, quien estudió Mercadotecnia y Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, no ganó Miss Universo 2024, su paso por este certamen será recordado por los fans, además de que es un hito de suma importancia para su carrera.

María Fernanda Beltrán ya ha ostentado los títulos de Embajadora de Sinaloa 2022, Miss Mesoamérica Riviera Maya 2023, Reina Internacional del Pacífico 2023 y Miss Grand México 2023 y Miss México 2024.

Los fans de la sinaloense esperarán para ver qué le depara a la mexicana el futuro en su carrera dentro de los certámenes de belleza y algunos esperan que le den trabajo de conductora en algun programa de una de las televisoras importantes del país.