¿Emiliano, el hermano incómodo de Ángela Aguilar, se quiere ligar a Cazzu?: ‘Con todo respeto’

Tal parece ser que Emiliano Aguilar, el hermano incómodo de Ángela Aguilar y el hijo que Pepe no apoya, tiene intenciones de quedar bien con Cazzu, la ex de su cuñado, e incluso podría hacer su luchita para intentar ganarse su corazón, pues trascendió entre todos los fans de la argentina y el chisme que le hizo un picante comentario para llar su atención.

Cabe recordar que no es la primera vez que Emiliano Aguilar le anda comentado cosas a Cazzu, pero lo que se desconoce hasta ahora es que si lo hizo con intenciones de llamarle la atención o simplemente para hacer enojar a su ausente padre y a su hermanita.

Ahora, Cazzu subió una serie de fotos a su Instagram que causaron furor entre sus fans. Lo que llamó la atención fue que Emiliano Aguilar no se tardó en comentarle, dejándole un mensaje peculiar típico de los simps.

Y es que el mensaje que el cuñado de Nodal le dejó a la argentina consistió en un par de emojis: una corona y un fueguito, con lo que dejó claro que el verbo no es lo suyo y que tiene el “brainrot” que pulula en redes, pues no fue ni para escribirle algo significativo.

Los fans de la polémica no se tardaron en responderle de cosas a Emiliano Aguilar, diciéndole cosas que cómo era posible que le comentara a la “enemiga” de su hermana y que se le veían muy claras las intenciones de llamar su atención para tratar de ligársela.

En su defesa, el hermano de Ángela Aguilar aseguró que sólo le comentó los emojis para demostrarle que la respeta:

“Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, señaló Emiliano Aguilar.

Hasta ahora, Pepe Aguilar no a reaccionado a la “traición” que su primogénito, al cual no apoya en su carrera, cometió en contra de su “linaje”.

El mensaje de Emiliano a Cazzu