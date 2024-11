Filtran nuevas fotos de Liam Payne antes de su muerte y despiertan sospechas entre los fans

En redes sociales, circulan nuevas imágenes de antes de la muerte de Liam Payne, donde se puede ver como cargan al famoso a su habitación de hotel mientras él se encuentra inconsciente. Estas fotos han generado indignación y diversas teorías sobre la situación que atravesaba el integrante de One Direction, pues parece que cada vez todo es más extraño.

Recordemos que fue el 16 de octubre que se informó sobre la muerte de Liam Payne, quien cayó de un balcón en el Hotel Casa Sur Palermo, Buenos Aires. La autopsia reveló que el joven de 31 años estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas y en un inicio, se mencionó que había destrozado su habitación de hotel y que incluso llamaron al 911 para pedir ayuda para contener al famoso minutos antes de la tragedia.

Fueron las fanáticas quienes compartieron las imágenes del artista antes de su muerte y ahora piden justicia para el famoso mientras se forman nuevas teorías sobre su fallecimiento, pues incluso hay quienes dudan de que esto haya sido incidental y apuntan a que el recinto está ocultando algo más sobre la muerte del intérprete de ‘Teardrops’.

Entiendo lo fuerte y triste que es ver las imagenes de Liam Payne en ese estado!



Pero es bueno que se visibilice la incompetencia del hotel al tratarlo de esa forma.

Deben pagar! Ya todos sabemos que aquí nada fue accidental! #LiamPayne #JusticeForLiam pic.twitter.com/ovUYasJKBx — shinini (@ssssss_m27) November 22, 2024

Las fotos inéditas de Liam Payne antes de morir

A través de redes sociales, las fans de Liam Payne y One Direction comparten diversas fotos. En una de ellas, podemos ver al artista siendo arrastrado por tres hombres en el lobby del hotel después de haber sufrido supuestas convulsiones y una más en la que se ve que lo llevan a por un pasillo. Sobre el tiempo, podemos ver que las acciones se realizaron a las 16:54 horas (con unos segundos de diferencia), por lo que estos serían algunos de los últimos momentos del famoso.

Hasta el momento, se presume que en dichos momentos el artista continuaba con vida y las fans critican la forma de actuar del personal del hotel, pues en caso de que estuviera medio inconsciente por el abuso de sustancias, se preguntan el motivo por el que las personas encargadas no llamaron a alguna ambulancia para que fuera intervenido y mejor lo fueron a dejar a su habitación, donde se encontraría solo.

Literalmente estoy temblando por lo que está saliendo de lo de Liam Payne en el hotel 😨😨😨 tendrán que pagarlo muy caro, esto no puede quedar impune — Julianna ❯❯❯❯❯ (Taylor's Version) (@kulthainen) November 23, 2024

También indican que hay discrepancias en el caso de Liam, pues en un primer lugar se mencionó que no habían cámaras, además, surgen teorías mucho más macabras, como que al momento de llevarlo a su habitación, pudiera ser que el artista ya no estuviera vivo.

“Solo queremos justicia para Liam Payne", “¿recuerdan de una foto donde estaba en el sillón con su compu y varios decían q ya no tenía vida y le habían tomado esa foto como prueba?“, ”ya no tenia su reloj, yo pienso que ya no estaba con vida en esos videos “ y ”sentido común, llamar a emergencias y resguardarlo hasta que vengan por el", son algunos de los comentarios de los fans de Liam Payne que piden justicia por el artista.