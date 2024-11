Raúl Araiza felicita a Erik Rubín por la muerte de su mamá y lo critican: ‘ya deja las drogas’ | VIDEO

Erik Rubín está pasando por el que quizás es uno de los momentos más duros de su vida… y a Raúl Araiza al parecer le da un montón de risa, pues el conductor felicitó al ex de Andrea Legarreta por la muerte de su madre, completamente en vivo, lo cual causó decenas de críticas contra su persona.

Fue Andrea Legarreta dio a conocer en el programa Hoy que estaba devastada por la muerte de su ex suegra, llamada Myra Milanszenko, y al aire le dedicó el más sentido pésame a la familia de se antigua pareja por el deceso de la abuela de sus hijas.

Andrea ​​Legarreta afirmó que siempre tuvo una relación cercana con su ex suegra, y dijo que perder la madre de uno siempre es doloroso, pues cabe recordar que la suya murió hace algún tiempo.

A los 73 años, falleció Joannine Myra madre de Erik Rubín. El cantante le dedico este emotivo mensaje en redes. pic.twitter.com/w58SilNCUN — Pablo Chagra (@pablo_chagra) November 25, 2024

“Agradecer tantas muestras de amor y de apoyo, sobre todo al peloncito y a toda su familia. Lo que comentábamos, ay Myra, con su sonrisota hermosa, finalmente perder a tu má a cualquier edad es de lo más doloroso que puede vivir una persona”, dijo.

El siguiente en hablar fue el mismísimo Raúl Araiza, quien, por algún motivo, felicitó a Erik Rubín por el reciente deceso de su progenitora en vez de darle el más sentido pésame. El famoso llamado “negro” entre la farándula trató de arreglar su error, pero ya era demasiado tarde.

“Sí, sí ayer, muchos que lo queremos lo estuvimos felicitando en cuanto a la vida de su mami, en cuanto a dándole el pésame y pues sí es una pérdida muy grande, como siempre”, dijo el conductor.

Como era de esperarse, los fans criticaron a Raúl Araiza por estar distraído o no preparado, dejándole comentarios como: “Como que felicita”, “ya deja las drogas mi negro”, “no siempre la rehabilitación ayuda, pero porque no le dicen nada”, “Eso pasa seguido te pones nervioso y no sabes que decir”, “Siempre fuera de lugar no sé cómo sigue ahí” y “Ese señor siempre anda en las nubes. Que poco profesional este señor”.