¿Tammy Parra está embarazada? VIDEO desata críticas y rumores en redes sociales

Usuarios en redes sociales aseguran que Tammy Parra estaría embarazada. Esto a partir de un reciente video en el que podemos ver el vientre de la famosa un poco diferente a lo que suele verse en sus redes sociales, lo cual a su vez a desatado una diversidad de críticas sobre el aspecto de si la creadora de contenido abusa de la edición para convertir su físico en algo que no es.

Esta no es la primera vez que critican a la influencer, pues ya en el pasado ha sido criticada por su físico. Un claro ejemplo fue cuando hace unas semanas, la señalaron por su reciente operación de busto, ya que le decían que se veían ‘separadas’ y que no había demasiado cambio entre cómo lucían antes y ahora.

¿Tammy Parra está embarazada?

Fue a través de un video en redes sociales que se ha generado controversia sobre Tammy Parra, lo cual dividió opiniones entre el público, pues algunos se preguntaban si la famosa estaba embarazada, mientras que otros señalaban que se trataba de que la mujer simplemente no había podido retocar las imágenes al no ser de su propiedad.

En el video, podemos ver a la mujer desfilar en Tailandia, como parte de una promoción de una lujosa marca de joyería. La famosa lució un atuendo de dos piezas que consistía en un corset y una falda en un tono rosado claro y con una tela satinada. La joven también llevó el cabello en una coleta y presumió su participación en redes sociales.

Sin embargo, en el video de TikTok, podemos ver a la famosa de lado, con lo que revela un vientre ligeramente abultado, lo cual ha generado una serie de opiniones en redes sociales, ya que la famosa suele lucir un vientre plano debido a su buena alimentación y ejercicio que realiza con frecuencia, además de que recientemente se sometió a una operación de busto en la que aseguran usuarios que también se hizo una lipo.

"Tammy está asegurando de que no la dejen otra vez“, ”tenía pancita, pero ahora que se hizo las nenas también se hizo lipo", “es que en las cámaras ajenas no se pueden poner y quitar partes del cuerpo", “con ese novio yo sí me embarazaría“ y ”parece que si, esa no se ve pancita de inflamación", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, Tammy Parra no ha reaccionado a las críticas que recibió y los rumores de embarazo que la rodean por su reciente aparición. Cabe mencionar que la famosa no ha dado más indicios de estar embarazada y es normal que a lo largo del día, el cuerpo cambie y se inflame con el alimento.