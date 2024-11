Silvia Pinal hoy: reportan a la actriz en ‘extrema gravedad irreversible’

La actriz Silvia Pinal sigue preocupando por su estado de salud, pues un nuevo reporte indicaría que la diva del cine mexicano se encuentra “en gravedad extrema e irreversible”.

Varios periodistas reportaron que la actriz está muy grave, por lo que estos mensajes han preocupado a los fans de La Pinal.

“Me reportan “extrema gravedad irreversible” de la gran Silvia Pinal. Permanece en terapia intensiva. Toda su familia la acompaña”, escribió en Twitter el periodista Joaquín López Dóriga.

Las alarmas se encendieron desde la madrugada de este jueves, ya que los periodistas que están haciendo guardia afuera del hospital en donde está internada la actriz, reportaron que toda la familia de Silvia Pinal acudió al hospital.

Captaron a Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal, llegó la madrugada del jueves acompañada de su novio Humberto Zurita. Sin embargo, no quiso dar declaraciones a la prensa.

Por otra parte, también Alejandra Guzmán, hija de La Pinal, fue captada saliendo del hospital y preocupó a los reportero el rostro desencajado que tenía, por lo que ya se están haciendo especulaciones sobre lo que se espera que pueda pasar con la salud de la actriz.

Asimismo, Efigenia Ramos, asistente de la primera actriz, ofreció una entrevista al programa Chisme No Like, en el que la mujer se escuchaba muy afectada por la salud de Silvia Pinal, aseguró que no podía dar información.

“Ahorita no me dejan decir, no me dejan bajar”, mencionó Efigenia Ramos, entre lágrimas y con el corazón roto, por lo que colgó rápidamente la llamada.

¿Silvia Pinal pidió la eutanasia?

Silvia Pinal tiene 93 años de edad y desde los últimos 4 años, desde comenzó la pandemia, ella se la ha pasado en el hospital las fiestas decembrinas.

Silvia Pinal no ha pedido la eutanasia como se ha rumorado en redes, además de que en México no es legal ese procedimiento.

La actriz ha tenido desmejoras con respecto a su salud en los últimos años, en 2023 pasó la Navidad en el hospital por neumonía, sin embargo, logró salir adelante.