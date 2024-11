NewJeans abandona a su sello discográfico tras denunciar malos tratos; así reaccionó ADOR

Este jueves, la agrupación femenina de k-pop, NewJeans, anunció que abandona su sello discográfico, ADOR, en protesta por la disputa que envuelve a la empresa coreana con la ex consejera delegada de la productora musical y creadora del grupo, Min Hee-jin. Fue a través de una rueda de prensa que Minji, Hani, Danielle, Haerin y Hyein, informaron sobre los detalles de la ruptura de su contrato.

La separación entre NewJeans y ADOR de HYBE se ha hecho efectiva este viernes y surge a una semana de que Min Hee-jin diera a conocer que dejaría la compañía y demandaría a la empresa matriz por violar los términos de su contrato, meses después de que surgieran diversos desencuentros entre las dos partes.

“Ni Hybe ni Ador han mostrado ninguna voluntad de mejorar la situación o de aceptar nuestras peticiones”, explicó en la rueda de prensa Hani, que añadió que el sello para el que han trabajado “carece de la voluntad o la capacidad de proteger a NewJeans”.

El motivo por el que NewJeans abandona a ADOR

Desde antes, la banda había amenazado con que abandonaría el sello si no se reinstauraba el puesto de la ex CEO, quien aparte fue fundamental para la creación del grupo. “Queremos ser libres y queremos emprender un nuevo rumbo sin contar con la influencia de Ador”, dijo Danielle, con lo que aseguró que no está en sus planes que se disuelva el conjunto musical.

Por su parte, Hyein consideró que los términos del contrato de la banda con su sello no fueron vulnerados, por lo que indicó que no deberían de encarar alguna penalización económica. Mientras que Minji mencionó la falta de confianza de ADOR con la banda, aunque se mencionó que se cumplirían con las obligaciones ya pactadas sobre actividades promocionales o publicitaria previamente acordadas.

Si bien la banda mencionó que el contrato con la compañía no sería rectificado, ADOR reaccionó al lamentar la situación, pero indicaron que los contratos todavía tenían validez. "ADOR, como parte de los contratos exclusivos, no ha violado los contratos, y alegar que se ha roto la confianza de manera unilateral no constituye motivo de rescisión. Los contratos exclusivos entre ADOR y las integrantes de NewJeans siguen siendo válidos. Además, esperamos poder continuar con las actividades programadas con ADOR como hasta ahora". destacó la disquera.

Fue por medio de una transmisión en vivo durante el mes de septiembre que en una cuenta de YouTube que ya fue eliminada, que NewJeans habló de la polémica entre HYBE y Min Heejin, donde respaldaron a la productora que las debutó al asegurar que esa es la esencia del proyecto.

“HYBE parece una empresa inhumana, ¿Qué podemos aprender de una empresa así?”, declaró una de las artistas, “me preocupa nuestro futuro, pero lo más aterrador es que el trabajo que ya hemos creado se está viendo comprometido”. Aseguran que HYBE ha llegado incluso a publicar artículos que afectaban su imagen justo antes de que hicieran su comeback. Finalmente, NewJeans pidió que HYBE deje de ‘acosar’ a su CEO.