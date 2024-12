Ángela Aguilar ya no le cantará ‘Las mañanitas' a la Virgen de Guadalupe ¿porque no soportó el hate?

Tal parece ser que Ángela Aguilar ya no se va a redimir ante toda la banda guadalupana, pues se dio a conocer que la nepo baby de Pepe Aguilar ya no le va a cantar “Las mañanitas” a la Virgen de Guadalupe.

Cabe recordar que hace algunos días se dio a conocer que Ángela Aguilar iba a ser una de las cantantes que iba a participar en las tradicionales “Las mañanitas” a la Virgen de Guadalupe que Televisa organiza anualmente.

La cara de la Virgencita cuando se entero que Ángela Aguilar le va a cantar las Mañanitas #Cazzu #Nodal pic.twitter.com/Lba5H6X6k2 — ElDiCaprio (@ElDiCaprio) November 26, 2024

La noticia desató incomodidad entre los fans, quienes no se tardaron en tirarle hate ala famosa y a criticar a su padre Pepe, a quien bautizaron como “Peponce” por ser como un Beyoncé local, por presuntamente estar pagando en todos lados para tratar de limpiar la imagen de su “princesa”, cosa que obviamente no ha sucedido.

Y es que desde que casualmente fue nombrada la “Mujer del año” por la revista Glamour y que fue elegida como la conductora en los Kid’s Choice Awards, la gente no ha dejado de atacarla sin piedad.

Ahora, tal parece que Ángela Aguilar o su padre ya “les cayó el 20” pues se dio a conocer que Ángela Aguilar no participará en 2Las mañanitas” a la Virgen de Guadalupe de Televisa.

De esta manera, los fans y los guadalupanos podrán disfrutar de una noche con verdaderas voces talentosas, como Lucero, Carlos Rivera, Emmanuel, Guadalupe Pineda y Mariana Seoane, sin que éstas sean manchadas por los gritos de una nepo baby.

Fue Alex Kaffie dio a conocer la noticia, no obstante, según lo que informó esto no se debió a una nueva estrategia por parte de Ángela Aguilar y su equipo, sino porque habría rechazado la oportunidad, haciéndole un nuevo desaire a la cultura mexicana, con la que su familia tanto lucra.

Es tendencia porque le gritaron a Ángela Aguilar en los Kids Choice Awards pic.twitter.com/NI3yCZk9ck — Por qué es tendencia 🇲🇽 (@porqtendencia) November 17, 2024

Según el farandulero, una fuente cercana le dijo que el camper destinado a la famosa se encuentra vacío, lo que ha generado especulaciones de que no estará.

“Todo parece indicar que se echó para atrás Ángela Aguilar, al parecer lo pensó mejor y no participará en Las mañanitas.Mi contacto me dijo que los ‘campers’, que son estos camerinos móviles para los artistas, mi conocido me dice que está el de Lucero, Carlos Rivera, el de Mariana Seoane otros ya están listos, pero el de Ángela no aparece”, dijo el experto en farándula.