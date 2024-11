Chile acusa a Ángela Aguilar de ‘ratera’ por haberse ‘robado’ esto | VIDEO

Ángela Aguilar ha sido designada como persona no grataren un nuevo país, pues la nepo baby de Pepe Aguilar, quien es detestada en México y Argentina, ahora fue cancelada en Chile, pues los habitantes de ese país afirmaron que se robó algo de sumo valor para ellos.

Cabe recodar que la esposa de Nodal sigue siendo el motivo de burlas y ataques en las redes por sus recientes apariciones públicas, especialmente porque fue abucheada por todos cuando presentó los Kids Choice Awards. Además, se reveló que será una de las famosas que le van a cantar “Las mañanitas” a la Virgen de Guadalupe, lo cual ha generado expectativas entre los fans por el grado de cringe que dará.

"Angela Aguilar" es TENDENCIA porque en plena entrega de los Kids' Choice Awards, el público le gritó 'Cazzu' a Ángela Aguilar; mientras tanto, Pepe Aguilar se manifestó contra el cyber bullying.

pic.twitter.com/BGRnt94hmv — ¿Por qué es TENDENCIA México? (@tendenciamexic) November 17, 2024

Ahora, todo el pueblo de Chile salió a tirarle hate a Ángela Aguilar por haber cometido un robo, no de algo material, sino de un pedazo de su patrimonio artístico y cultual.

Y es que cuando la madrastra de la hija de Cazzu dio su discurso por el dudoso premio a la Mujer del Año que le dieron. En sus palabras, la nepo baby le atribuyó a su abuela Flor silvestre una frase que no es de ella:

“Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando, como diría mi abuela, Flor Silvestre: ‘Gracias a la vida, que me ha dado tanto’“, pronunció.

La cara de la Virgencita cuando se entero que Ángela Aguilar le va a cantar las Mañanitas #Cazzu #Nodal pic.twitter.com/Lba5H6X6k2 — ElDiCaprio (@ElDiCaprio) November 26, 2024

Todo el pueblo de Chile estalló en furia al escuchar a Ángela Aguilar, pues la frase que le atribuyó a Flor Silvestre en realidad es de la compositora chilena Violeta Parra. Por ello, los fans no duraron en acusar de ladrona a la nepo baby y a criticarla en redes.

“Esa niñita no sabe dónde está parada perdón para flor silvestre, pero es de Violeta Parra CHILENA“, “Es que ahora va a decir que es 15% chilena”, “Esta mujercita no sabe nada, como no saber que Violeta Parra es la autora de esa frase”, “¿ahora quiere adueñarse de cosas de Violeta Parra? ¿Viene de familia no ser originales y meterse en todos lados?” y “O sea que es nieta de Violeta Parra”, le dijeron.