Amanda Miguel revela si sí sacó a Ángela Aguilar de su concierto | VIDEO

No cabe duda de que Ángela Aguilar es una de las famosas más detestadas por los fans e incluso por los mismos integrantes del gremio farandulero, e incluso, desde hace unos días, se dio a conocer que la nepo baby de Pepe Aguilar había sido sacada de uno de los conciertps de Amanda Miguel por presuntamente haberse querido robar el protagonismo. Ante ellos, la intperprete de “El me mintió” rompió el silencio y habló sobre lo acontecido.

Cabe recordar que hace como tres semanas comenzó a circular en redes un video que se viralizó en el que supuestamente Amanda Miguel había mandando a sacar a Ángele Aguilar de uno de sus conciertos, pues, según se dice, la joven quería subir al escenario a cantar, cosa que la famosa lo habría visto como un insulto.

En el video se puede ver cómo Amanda Migue le hace señas a alguien en la primera fila de su show y le hace señas de “no”. En el clip no se alcanza a ver si se trata de Ángela Aguilar, pero los fans afirman que sí era ella y que además le pidió al staff que la escolataran afuera del recinto.

A los haters de Ángela Aguilar no se pusieron a corroborar si la esposa de Nodal se encontraba realmente en el público, pero eso no les impidió dejar comentarios como: “Señora mis respetos por qué yo pagué un boleto para su concierto, no un dueto”; “Nombre, es que Amanda es otro nivel. Nada que ver con Willy Wonka”; “igual y pago Pepe Aguilar para que no saliera dnd la corré Amanda Miguel por eso no sale Angela”.

Ahora, Amanda Miguel fue cuestionada por Milenio Televisión respecto a si esta versión de que había sacado a Ángela Aguilar de su concierto era verídica, y las palabras de la cantante dejaron a todos anonadados.

Esto porque Amanda Miguel dijo que todo eso que se dijo en redes sociales era una total “mentira”.