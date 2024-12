¿Quién era y de qué murio José ‘Ze Luis’ Gómez, compositor de la icónica canción ‘La Niña Fresa’, tras estar en estado vegetativo?

La música mexicana está de luto, pues murió José Luis Gómez González, mejor conocido como “Ze Luis”, cantautor tamaulipeco creador de las icónicas canciones “La Niña Fresa” y “La Coloreteada”, tras estar nueve años en estado vegetativo.

La noticia fue dada a conocer por su hermana Elida Gómez González, hermana del cantautor, quien le dedicó un triste mensaje en sus redes sociales. Detalló que el famoso murió en la casa de sus padres, ubicada en la colonia Condesa, Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, el pasado 3 de diciembre a las 10:20 horas.

"La Coloreteada" y "La Niña Fresa" son algunas composiciones que nos deja en su legado en muchas áreas, pero sobre todo en la industria musical. Originario de Río Bravo, Tamaulipas.



QEPD José Luis Gómez González "Ze Luis" 🕊️ pic.twitter.com/QGw0yngRIB — Tampicosos 🎅🏻🌲🎁 (@TampicososTV) December 5, 2024

A José “Ze Luis” Gómez le sobrevive su esposa, Ana Lilia; sus hijos; sus hermanos, Yolanda Longoria Ana Bernal, Chuy Gómez, Raquel Gómez González, Silvia Guadalupe Gómez González y Tano Gómez Judith Gómez.

¿De qué murió Ze Luis Gómez?

De acuerdo con la hermana de “Ze Luis”, ella lo cuidó hasta en sus últimos días, al igual que otros integrantes de su familia, quienes estuvieron con él hasta el fatídico momento.

“Siempre de la mano hermano, nunca te dejamos caer, nunca te dejamos solo. Te cuidamos y te protegimos hasta tu último suspiro, hasta que mi Dios padre abrió sus puertas del cielo para recibirte corazón”, señaló, sin especificar la causa de muerte del compositor.

¿Quién fue Ze Luis Gómez?

José “Ze Luis” Gómez nació el 20 de febrero en Río Frio, Tamaulipas de 1952. Fue un cantautor reconocido en todo el país y su canción más querida y recordada fue “La niña fresa”, la cual ganó un premio como La Canción de Género Regional Mexicano más interpretada en Estados Unidos.

Se encargó de dirigir las grabaciones de Raúl Vale, Banda Pequeños Musical, Aranza, Diana Reyes y Margarita. Asimismo, fue como Director de Arte y Repertorio en Azteca Music, en donde fungió como Productor Musical de la telenovela “Al norte del corazón”.

Compuso música para artistas como Los Temerarios, Conjunto Primavera, Bronco, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Vikki Carr, Los Mier, Verónica Castro, Grupo Garibaldi, Grupo Akwid, Banda Z, Banda Maguey, Margarita, Lidia Cavazos y Diana Reyes.

¿Por qué Ze Luis se encontraba en estado vegetativo?

Hace nueve años, Ze Luis sufrió un devastador accidente de tránsito en Estados Unidos que lo dejó en estado vegetativo: lo atropellaron cuando iba en la calle en bicicleta.

“Tengo a mi hermano en cama desde hace 4 años, 5 meses, el sufrió un accidente en Houston; Texas, andaba allá porque iba a presentar una obra de teatro, adaptación de uno de los libros que escribió, fue todo un éxito, pero se quedó ahí porque tenía otros proyectos”, dijo su hermana en una entrevista pasada.

“Un día se le ocurrió salir a dar un paseo en bicicleta y lo atropellaron, lo dejaron así como está en estos momentos, él abre sus ojos, nos mira, come, pero no sonríe, sabemos que nos escucha porque cuando le hablamos trata de voltear, estamos todo el tiempo con él, como hermanos nos prometimos que no va a pasar hambre ni fríos”, añadió.