Ana de Nadie: Final explicado de la famosa telenovela | VIDEO

La novela Ana de Nadie es una de las más vistas actualmente en México, el final de la telenovela causó gran revuelo debido a que acabó la historia de manera inesperada.

La historia de Ana Ocampo y Joaquín Cortés llegó a su fin de una manera diferente, por lo que los fans de la serie se preguntaron cómo concluyó su apasionada historia.

¿Cuál es el final de Ana de Nadie?

La novela tiene 91 capítulos, pero desde el capítulo 90 se empieza a vislumbrar de qué va el final de la novela.

En el capítulo 90, Dolores, la mamá de Ana, muere y Ana se encarga de repartir los bienes de su madre, pues la señora le dejó una carta en la que escribió su última voluntad.

A todos sus nietos y a sus hijos les dejó joyas, anillos y reliquias familiares, pero a Ana le dejó su tesoro más preciado que eran las cartas que Dolores y su esposo Ramón se enviaban cuando eran jóvenes.

Horacio, esposo de Ana, tuvo una conversación con Dolores antes de que ella muriera y le recomendó que esperara a Ana el tiempo necesario para que ella le perdonara la infidelidad que él cometió con una mujer más joven.

Cabe recordar que Ana es novia de Joaquín Cortés, un joven periodista 15 años menor que ella y de quien ella está muy enamorada.

Horacio entra a la habitación en la que Ana está leyendo las cartas que le heredó su madre y él la invita a tomar un té en la cocina de la casa, ya que pese a que están separados como pareja viven juntos todavía.

Su ex esposo le revela la conversación que él y Dolores tuvieron, pero Ana se limita a decir que ella no lo pude perdonar, pues él rompió con su infidelidad toda la confianza y cariño que ella le tenía.

Por otra parte, a Joaquín le llega la oferta de trabajo de sus sueños que es ser director digital del periódico La Nación en España y aunque es su empleo soñado, él decide rechazar la oferta porque sabe que Ana no va a seguirlo a España.

Así que para asegurarse de que rechazar la propuesta es la decisión correcta, Joaquín le pide matrimonio a su novia y ella acepta.

Sin embargo, Ana Ocampo no sabe que Joaquín sacrifica su sueño por ella, pero Teo, el hijo de Joaquín le habla a la hija de Ana para decirle lo que Joaquín está haciendo.

Ana de Nadie ı Foto: Especial

Ana se siente culpable de la decisión que tomó Joaquín, así que va a la casa de él y encuentra a Teo y a su exesposa, los tres se unen para ayudar a Joaquín a que se vaya a España. Ana se hace pasar por su asistente y llama al periódico para decir que la carta de rechazo fue un error y que si le pueden enviar el contrato de una vez.

Ana invita a cenar a Joaquín a su casa y le dice que no solo están festejando que él haya tenido éxito en su programa de Internet, sino su nuevo trabajo y ella le muestra el contrato.

Joaquín se indigna porque él no quería que ella supiera, pero ella le dice que todo lo que hizo en ayuda de Teo y su exesposa fue por amor, porque quiere que él viva su sueños y no se sienta frustrado en el futuro de no haber vivido la experiencia. Ambos lloran y tienen un último encuentro íntimo.

Finalmente, Joaquín se va a España con su hijo, Ana llega para despedirse de él, en un momento sumamente doloroso para ambos.

Un año después, Ana está en su casa bañándose y arreglándose porque va a recibir un premio, toda su familia y amigos la acompañan en este momento tan especial, justo cuando ella se va a su casa después de recibir el galardón llega Joaquín con unas flores para abrazarla y viven un reencuentro amoroso, él ve que ella todavía lleva el anillo de compromiso que él le dio cuando le pidió que fuera su esposa y esto es símbolo de que ella nunca dejó de pensar en él ni ser fiel al sentimiento de amor que ambos tienen. Y aparecen las letras de FIN.

¿Qué pasó con Horacio en el final de Ana de Nadie?

Horacio se quedó solo, sin su amante, viviendo en la desdicha amorosa, porque es feliz cuidando a su nietecita.