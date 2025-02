Ángela Aguilar presume premio en los Billboard Women in Music y desata críticas: ‘Su papá todo lo compra’

Ángela Aguilar presume premio en los Billboard Women in Music.

Ángela Aguilar se ha convertido en un personaje que divide opiniones pero a pesar de la crítica, la carera de la cantante sigue en aumento. Ahora, la artista compartió que recibirá un premio de Billboard en la edición de este año de Women In Music.

Billboard Women In Music, evento que busca resaltar la importancia de las mujeres en la industria musical, se llevará a cabo el próximo 29 de marzo en el YouTube Theater en Los Ángeles, California. Ahora, te contamos los pormenores, así como la participación de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar presume su participación en los ‘Billboard Women in Music’

A través de las redes sociales, se compartieron los detalles sobre el evento en el que participará Ángela Aguilar. La cantante de regional mexicano junto con Billboard, realizaron una publicación donde podemos ver su rostro junto con el premio que recibirá en la velada.

En ese sentido, la cantante es quien se llevará el premio ‘Breakthrough’. Cabe destacar que hasta el momento no se ha mencionado quién es la artista que se llevará el máximo galardón, pues no se trata de la hija de Pepe Aguilar.

Usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad para mostrar su poco cariño a la artista mexicana nacida en Estados Unidos, pies enseguida salieron los comentarios que desacreditaban a su carrera y la tachaban una vez más de robar maridos.

"Rompehogares del año“.

"Ese premio se lo compró su papá seguramente“.

"El papá sigue pagando para limpiar la imagen de la rompe hogares“.

"Pelonshita... ¿Qué más quieres que te regalen a ver?"

“La mujerzuela del momento”.

“Su papá todo lo compra”.

“Desde que los amantes anunciaron su relación ‘¡ohhh sorpresa! Llegan tantos premios que antes no tenía".

¿Qué es ‘Women in Music’?

Los Billboard Women in Music es un evento que se lleva año con año por la revista americana. Su premio principal se titula Women of the Year (Mujer del Año) y la intención es dar reconocimiento a “mujeres en la industria de la música que han hecho contribuciones significativas al negocio y que, a través de su trabajo y éxito continuo, inspiran a generaciones de mujeres a asumir responsabilidades cada vez mayores dentro del campo”.

El premio Breaktrough se ha otorgado a diversas artistas desde el año 2014. Algunas de ellas han sido Idina Menzel en 2014, Camila Cabello en 2017 y Tems en 2024. Este año, este galardón de Billboard Women in Music, pertenecerá a Ángela Aguilar.