Francesa humilla a Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’: ‘No es importante, nadie lo conoce’ | VIDEO

Una joven francesa expresó su desprecio por Jacques Audiard a través de un reciente video en TikTok, con lo que demuestra una vez más que la cinta de Emilia Pérez no es solo ‘incomprendida’ por los latinos, sino que ha generado una sensación de malestar general en muchas personas, sin importar su nacionalidad.

La influencer francesa que vive en México y se hace llamar @Vivi.voyage en TikTok, ha provocado diversas reacciones por sus declaraciones recientes sobre Jacques Audiard y la película de Emilia Pérez, la cual asegura que no representa la manera en la que la gente del país europeo, percibe a los mexicanos y a México en general.

Jacques Audiard hace una semana: "El español es un lenguaje modesto, de pobres".

Hoy, después de las críticas: "Amo el español. Es una lengua tan rica."

Todo lo que pasa con Emilia Pérez expone la hipocresía discursiva que hay en Hollywood y gran parte de la industria del cine... pic.twitter.com/bsdZz0k3Vw — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) February 6, 2025

No es un secreto que la cinta se ha convertido en una película infame, a pesar de que arrasa en la temporada de premiaciones. Esto porque en la cinta y de parte de sus involucrados, han habido comentarios desafortunados sobre los países latinos y su gente.

Francesa habla de ‘Emilia Pérez’ y Jacques Audiard

Vivi aseguró que Jacques Audiard es una persona con poca cultura y pidió que el público mexicano no crea que en Francia, las personas son igual a él, pues él no representa a las personas del país en Europa. “(Jacques Audiard) tiene poca cultura y es bien vergonzoso cuando habla”, expresa.

En ese sentido, la joven asegura que el director tiene poca confianza en si mismo y que incluso, la traductora suele ayudarle a “mejorar” su discurso, pues se traba al hablar frente a las cámaras y al público.

“No deberían hacerle caso a él, ni a su película, no es alguien importante, nadie lo conoce en Francia. Entonces entiendo que se ofendieron mucho porque a mí también me desespera mucho”, expresó y agregó: “De verdad no representa el cinema francés”.

Vivi finaliza al pedir al público mexicano y latino que simplemente “no le hagan caso” al cineasta, pues asegura que es “ridículo”. El video que se ha viralizado, ha generado diversos comentarios donde la apremian por su opinión, como los siguientes: