Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 16 de febrero 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para defender su estancia en el programa, pues uno de los deportistas sale eliminado hoy del reality show deportivo más importante del país.

Los spoilers aseguran que el eliminado de hoy de Exatlón México es Irvin Villatoro, el Vaquero, integrante del equipo azul, quien no pudo superar las pruebas de la eliminación y tuvo que abandonar la competencia.

Sin embargo, los fans del programa tienen que esperar a que se transmita el capítulo de hoy para conocer detalladamente cómo se llevó a cabo la competencia y todos los detalles del juego.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas se enfrentan a un nuevo desafío, pues hoy se juega la permanencia en el programa. Se sabía que los hombres rojos y las mujeres azules estaban en peligro de irse, pero las reglas cambiaron de último minuto y el juego se transformó.

Las Supervivencias las ganaron los azules, por lo que actualmente hay 3 rojos instalados en el duelo de eliminación, pero Antonio Rosique informó que este domingo habrá una cuarta Supervivencia individual, en la que los azules deben defender su permanencia.

En este caso, los azules serán los que tendrán que enfrentarse y entonces el perdedor del duelo individual sería Irvin Villatoro, quien tendrá que enfrentarse a los tres rojos.

Sin embargo, cabe recordar que él no se va por no poder enfrentarse a los rojos, sino porque él, la semana pasada, Irvin expresó su molesta con su equipo, dijo que ya estaba muy cansado y muy estresado de estar en la competencia, sin embargo, Doris del Moral trató de darle ánimos, pero no lo logró, en el rostro del Vaquero ya se notaba su desesperación y bajo estado de ánimo, así que es muy probable a eso se atribuya su salida de este domingo.