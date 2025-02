Actriz trans mexicana participó en el casting de Emilia Pérez: ‘No es un trato digno’ | VIDEO

La actriz trans mexicana Morganna Love, confesó que ella formó parte del casting que se realizó para Emilia Pérez y destacó un desencuentro que tuvo con los creativos del proyecto, pues al parecer, la artista no estaba conforme con la manera en la que se retrataba a las personas transgénero en la cinta.

No es un secreto que la cinta de Emilia Pérez ha ofendido a muchos por diversos motivos. Dejando de lado la manera en la que abordan la vida en México y las desapariciones en el país, la comunidad trans también destaca que la película de Karla Sofía Gascón utiliza a la experiencia trans a su favor y repite estigmas en su contra.

Sobre la transfobia y el brownfrace que hacen en Emilia Pérez:

-Reducen toda la transición a cortarte el pene

-Cuando es hombre es moreno y malvado, cuando transiciona es buena y BLANCA

-Toda su transición es un chiste transfóbico



Así se ve en EP // Así en Nosotros los Nobles https://t.co/9nOzvzO8uV pic.twitter.com/tlsCOpJn0D — Eri la nutria 🦦 #anime🌸 #games EyE 🖤🌸 (@Erivlt) January 15, 2025

Morganna Love habla de lo que está mal con ‘Emilia Pérez’

En torno a la promoción por la cinta Lluvia, la actriz fue cuestionada en el programa de radio de Nacho Lozano sobre la representación de la comunidad trans en el cine y particularmente, de su postura sobre Emilia Pérez.

Morganna asegura que su intención en su reciente cinta es “darle una narrativa diferente a la dignificación de las mujeres trans en el país”, explica. Además, señala que en México, hay menos privilegios para las mujeres trans que en otros países.

En ese sentido, menciona que en la cinta francesa no le parece que el personaje de Gascón “sea tratado con dignidad”.

“Una cosa es la cuestión artística y otra como expresas eso. El hecho de que la maten refuerza una narrativa que estamos viviendo las mujeres trans en Latinoamérica”, dice. También menciona como “el hombre moreno que es malo antes, ahora es buena como mujer blanca”.

“Yo hice el casting para Emilia Pérez y cuando me dijeron ‘Es un hombre que se convierte en trans para escapar de la justicia’ dije ‘A ver ¿le podemos cambiar eso, por favor?’ Porque, perdón, las mujeres trans no somos hombres que nos convertimos”



- @Morganna_Love pic.twitter.com/GnDk39ywer — Andrés Olascoaga (@AndresOlasToroX) February 3, 2025

En ese sentido, asegura que “no es digna (la película) para una mujer trans”. Indica también que ella hizo el casting para la película de Jacques Audiard, pero que algo no le pareció y no dudó en señalarlo, aunque esto le pudo haber costado el papel:

“Yo hice el casting para Emilia Pérez y cuando me dijeron ‘Es un hombre que se convierte en trans para escapar de la justicia’ dije ‘A ver ¿le podemos cambiar eso, por favor?’ Porque, perdón, las mujeres trans no somos hombres que nos convertimos. No me quedé en el casting”, señaló.

Entrevista completa de Morganna Love