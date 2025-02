Alex B se siente culpable por la muerte de su hermano Daniel Bisogno| VIDEO

El hermano de Daniel Bisogno, Alex B, se encuentra de luto mientras se ha convertido en la cabeza de la familia. Al parecer, el fallecimiento de su familiar le ha provocado un profundo dolor y un gran sentimiento de culpa por no haber logrado salvarlo.

Fue por más de un año que Daniel Bisogno estuvo internado de manera intermitente en el hospital y fue durante una de esas hospitalizaciones que la madre del artista falleció. Por esto, Alex Bisogno cuenta que su madre le había encomendado el cuidar de su hermano.

Alex Bisogno comparte desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su hermano Daniel Bisogno



La noticia fue confirmada por su compañera y amiga Pati Chapoyhttps://t.co/aLujFScoAM#Espectáculos @DaniBisogno @ALEXB_BISOGNO pic.twitter.com/orsNq7MP7Y — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) February 21, 2025

Alex Bisogno se siente culpable por la muerte de su hermano

En entrevista con Al Extremo, el ex conductor de este mismo programa se mostró devastado por la muerte de su hermano y asegura que se siente culpable, pues no pudo hacer “algo más” para que su hermano pudiera seguir vivo, a pesar de que el conductor tuvo la voluntad de seguir adelante hasta el último momento.

La prueba más complicada de la vida es esto, enfrentarte a la muerte de un ser querido. La forma en que se fue, fue muy dolorosa y desgastante; luchó con uñas y dientes, amaba la vida, tenía muchas ilusiones de regresar a TV y teatro, solo quedó en eso lamentablemente, dijo.

Cabe mencionar que si bien la salud del conductor de Ventaneando se vio deteriorada por varios meses, su hermano se mantuvo al pie del cañón hasta el último momento, por lo que no dudó en hacerle la promesa de que superarían este bache en la salud del actor.

"Dos cosas que me quedan marcadas en mi mente y me duelen, todavía ayer entré y le dije que no me iba del hospital si no era con él... no se lo pude cumplir, no le pude cumplir esa promesa. Le dije que éramos un equipo y que su enfermedad era la de todos nosotros, que lo sacaríamos adelante... y no se lo pude cumplir tampoco, declaró entre lágrimas Alex Bisogno.

Es así como Alex B se ha mostrado totalmente devastado por la muerte de su hermano Daniel Bisogno, al grado en que se siente culpable y desea haber podido hacer algo más para salvarlo, aunque esto quedaba fuera de su alcance.