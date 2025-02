Hasta el fin de los tiempos ¿dónde ver el drama chino donde un hijo, su esposa y su suegra humillan a su madre?

“Hasta el fin de los tiempos” es un drama chino que ha capturado la atención del público por su emotiva narrativa y giros inesperados.

La trama se centra en Gu Fanghua, una humilde trabajadora de limpieza cuya vida da un giro radical al ganar mil millones en la lotería.

Llena de ilusión, decide buscar a su hijo Gu Wentao, para compartir su fortuna con él y su familia.

Sin embargo, en lugar de recibir apoyo y alegría, se enfrenta al desprecio y la humillación por parte de su nuera Li Wanting y su consuegra Wang Shufen.

Para deshacerse de ella, su hijo organiza una cita a ciegas que culmina en un matrimonio inesperado con Zhao Tianlei, un ejecutivo dueño de una gran empresa.

Este rechazo la impulsa a buscar un nuevo camino, llevando al espectador por una montaña rusa de emociones y decisiones que redefinen su destino.

La serie destaca cómo las acciones y decisiones de los personajes afectan a sus vidas y las de quienes los rodean.

Gu Fanghua, al convertirse en millonaria, no sólo transforma su propia existencia, sino que también impacta significativamente en la vida de Zhao Tianlei, el director ejecutivo con quien se casa.

Por otro lado, la familia de Gu Wentao enfrenta las consecuencias de sus actos, ofreciendo una lección sobre la importancia de la humildad y el respeto hacia los demás.

¿Dónde ver el drama chino Hasta el fin de los tiempos?

Este drama chino está disponible con subtítulos en español en la plataforma DramaWave, donde se pueden ver una parte de este drama.

Sin embargo, al ser una plataforma de pago, para ver completa la historia se requiere realizar un pago.

Parte de esta historia está disponible a través de redes sociales como Tiktok, Instagram y Facebook.

La historia también está disponible completa en la plataforma Dailymotion, aunque por el momento sólo con subtítulos en inglés y bajo el título “Until the end of the time”.

Considera que las plataformas con una distribución autorizada son las que pueden tener ua mejor calidad en audio y video.