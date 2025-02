Alicia Villarreal tenía un romance con famoso cantante, revelan

Luego de la conmoción generada por su llamado de auxilio durante un concierto en Michoacán, Alicia Villarreal ha estado en el centro de la atención pública.

La cantante, quien recientemente denunció a su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia, fue vinculada sentimentalmente con un famoso cantante de regional mexicano.

El artista lo confirmó en una entrevista. Te contamos qué contó sobre su supuesto romance con Alicia Villarreal.

¿Qué dijo el cantante sobre su supuesto romance con Alicia Villarreal?

El cantante mexicano Francisco Cantú, conocido por su participación en la música regional, afirmó haber tenido un romance con Alicia Villarreal después de su separación con Cruz Martínez.

El cantante relató en una entrevista en Multimedios que él y Alicia Villarreal comenzaron su relación sentimental luego de que ella y Cruz Martínez se separaran a finales del 2023, lo que contrasta con la declaración pública de Villarreal, quien mencionó que su separación ocurrió en septiembre del 2024, en medio de un escándalo por una presunta infidelidad del productor y líder de los Kumbia Kings.

Cantú comentó: “Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023; ya no estaban juntos. En aquel tiempo yo empecé la gira, porque yo andaba en la gira con ella. Era el artista invitado en toda la gira de Alicia en 2024; cuando yo empecé en 2023, Alicia me dijo a mí: ‘Yo no ando con Cruz, por eso te invité a ser parte de mi gira’”.

El cantante Francisco Cantú también reveló detalles de la situación de convivencia de Alicia y Cruz: “Me dijo: ‘Cruz ya vive en un departamento, ya no vive conmigo, pero él se va y se queda en la casa cuando yo no estoy porque va a ver a nuestros hijos, eso no me gusta porque mi privacidad dónde queda, porque va, se mete allá y se queda a dormir’”.

Aunque Cantú se mostró reservado con respecto a los detalles de su relación con Alicia, confirmó que hubo un romance: “Esto de salir en plan romántico, pues realmente sí y esto no lo digo yo, esto se desató y esa es la historia. Es lo único que puedo decir, hay cosas que no te puedo decir”.

Por su parte, Alicia Villarreal no ha respondido públicamente a las declaraciones de Cantú. A través de su abogado, se ha informado que, debido al proceso legal en curso, no puede hacer comentarios sobre el asunto en este momento.

¿Cruz Martínez engañó a Alicia Villarreal en 2024?

En 2024, Cruz Martínez estuvo en el centro de una controversia cuando Alicia Villarreal lo denunció por supuesta infidelidad y malos tratos.

La cantante reveló que el productor había estado engañándola durante su relación, lo que contribuyó a la ruptura de su matrimonio.

Esta situación fue exacerbada por los detalles que Francisco Cantú proporcionó sobre la convivencia de Alicia con Cruz, mostrando una situación tensa en su vida personal antes de la separación oficial.