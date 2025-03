‘El rock continúa siendo machista y misógino’

Las cantantes Nina Galindo y Baby Bátiz, referentes del rock en México, consideran que en este género siguen predominando el machismo y la misógina, por eso celebran que Tere Estrada logre reunir este sábado 1 de marzo a 45 grupos y artistas de diversas generaciones en el espectáculo Sirenas al ataque, en el que compartirán su música y se apoyarán entre mujeres.

“Tere Estrada siempre está viendo por el rock de las mujeres, me da mucho gusto porque hay mucho misógino sobre todo en el rock, entre nosotras nos tenemos que apoyar, echar ánimos. Este evento debería de ser una vez cada año o dos veces al año”, dijo a La Razón Baby Bátiz.

En lo anterior coincidió Nina Galindo, figura del Movimiento Rupestre, quien señaló que, aunque en su carrera hay colegas que la han apoyado, ha habido veces en que se ha tenido que imponer para defender su proyecto musical.

“Siempre he trabajado con hombres y también hay compañeros muy valiosos, no podemos generalizar a los hombres, pero a veces había situaciones en que querían dar opiniones respecto a mi proyecto. Yo les decía: ‘Ponte estudiar y brilla, éste es mi proyecto y es así’, casi me volví un machín más. Ahora me enorgullece que hay muchas más mujeres en el rock, compositoras, ejecutantes, intérpretes, pero el rock sigue siendo machista y misógino, en general, casi siempre son las bandas de hombres, de señores las que están siempre”, dijo Nina Galindo.

Sirenas al ataque será este sábado a partir de las 18:00 horas en el Monumento a la Revolución y será un espectáculo en el que cada una de las artistas participará con una canción en particular, en solitario o a dueto. Habrá de diferentes generaciones como Brenda Marín, Bloody Bender, Las Rockylators, Madame Recamier, Ana Pizarro, Ximbo y Cecilia Toussaint, entre otras más.

Baby Bátiz interpretará uno de sus mayores éxitos “Sé mi baby”, que ha sido un ícono de su carrera y es un cover del original del célebre grupo femenino estadunidense The Ronettes llamado “Be My Baby”.

Mientras que Nina Galindo le rendirá homenaje al dueto femenino, Hermanas Jiménez, al interpretar una canción con Brenda Marín. Para la cantante será la oportunidad de compartir su pasión por la música con otras generaciones.

“Me alegra cuando hay jóvenes en mis conciertos, imagino que ahora habrá más porque las compañeras jóvenes que estarán participando. He tenido la oportunidad de estar en conciertos con otras mujeres, pero no son tantas como ahora”, dijo Galindo, quien considera que el “escenario es un santuario, un lugar que es mágico, que te transforma”.

Baby Bátiz consideró que será un evento único en el que compartirá su entrega en el escenario. “Es una satisfacción de ver al público que cuando te aplaude sabes que le llegaste al corazón, como decía mi hermano Javier Bátiz: ‘No hay nada más que hablar, mi trabajo está hecho’”, dijo sobre el encuentro que forma parte de las actividades del festival Tiempo de mujeres.

JVR