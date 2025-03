Adam Sandler abandona los Oscar 2025 tras broma por llegar en shorts y se hace viral | VIDEO

A pesar de que Adam Sandler no era uno de los nominados a los premios Oscar 2025, el actor no se pudo perder la edición 97 de los galardones que otorga La Academia, pues hizo una aparición especial durante el discurso inicial de Connan O’Brien.

El conductor estrella de los Oscar 2025, no solo se burló de Karla Sofía Gascón y de Drake, sino que encontró un chiste ideal para incluir a Adam Sandler con su humor irreverente en la elegante ceremonia, en la que él llegó con su atuendo del día a día.

Así fue la aparición de Adam Sandler en los Oscar

Fue justo por la vestimenta que el conductor cuestionó al actor al decirle “Adam, ¿Qué estás usando?" y agregó, "estás vestido como un tipo que juega póker en línea a las dos de la mañana”.

“Nadie estaba pensando en lo que llevaba puesto hasta que tú lo mencionaste. Me gusta cómo me veo, porque soy una buena persona. No me importa qué llevo o qué no llevo”, expresó el actor al defenderse. “¿Mis elegantes pantalones de gimnasio y mi esponjosa sudadera te ofenden tanto que tuviste que burlarte de mí frente a mis colegas?”, le cuestionó.

Podemos ver al hombre con chanclas, pantalones cortos deportivos y una sudadera azul con cremallera. Una apariencia nada extraña en el actor, quien ya es reconocido por llevar este tipo de vestimenta en cada momento, sea en una película o en su vida cotidiana.

El público reaccionó con risas y Sandler dijo que abandonaría el Teatro Dolby, no sin antes citar a Connan más tarde: “Partido de baloncesto cinco contra cinco en Veteran Park esta noche. Inicio a medianoche. El tipo de… Nosterafu, él está en mi equipo.”

Antes de salir, Sandler no perdió la oportunidad de abrazar a Timothée Chalamet, quien se encontraba nominado a Mejor Actor. Así, le gritó su apellido en el oído antes de abrazarlo con entusiasmo, lo que volvió a generar risas en la audiencia.

Esto fue un guiño a los Globos de Oro, donde también gritó el apellido del joven actor en medio de la ceremonia por una broma de la conductora sobre el peculiar acento de Sandler.

Fue así como Adam Sandler logró captar la atención del público en los Oscar 2025 este domingo, a pesar de que el comediante no se encontraba nominado en alguna de las diversas categorías de la premiación.