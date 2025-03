¿Problemas en el ‘paraíso’? Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrían fuertes peleas en su matrimonio

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán desde varios meses, pues la relación no es muy aceptada entre el público, quienes aseguran que lo que mal empieza, mal termina.

En ese sentido, se ha comenzado a especular que hay un distanciamiento y problemas en la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes no se dejan ver tan cercanos como lo hacían cuando recién se habían casado y los reclamos sobre su romance eran más intensos.

Su amor ha afectado duramente la carrera de ambos. Por un lado, señalan que el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’, ya no logra vender todos los boletos de sus conciertos, mientras que indican que la hija de Pepe Aguilar ha quedado marcada como “la amante” por la polémica con su esposo, quien comenzó a salir con ella casi tras dejar a la madre de su hija, Cazzu.

¿Qué pasa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A pesar de que después de su boda ambos mostraron en más de una ocasión su intenso amor, en los últimos meses, han dejado de lado esta narrativa y casi no se les ha visto juntos. Así sucedió en los Premios Lo Nuestro, donde el oriundo de Caborca no asistió, muchos aseguran que por la presencia de Belinda, su ex prometida.

Otro episodio que ha generado polémica es el incómodo silencio de Ángela Aguilar, quien prefirió no responder a una pregunta en la que le cuestionaban sobre el gesto de amor más bonito que ha recibido o que ha dado. Esto en medio de la promoción a su canción ‘Bala Perdida’.

Además, han surgido rumores en los que aseguran que la parejita no está atravesando su mejor momento. De acuerdo con Flor Rubio, el desencuentro tiene que ver con la carrera de artistas. En ese sentido, menciona que Nodal quiere que su esposa sea representada por las mismas personas que él, pero a ella no le parece.

Asimismo, el periodista Carlo Uriel de Dulce y Picosito, asegura que Nodal quiere que Ángela forme parte de Star Media Consulting, pero al parecer, ella prefiere mantenerse bajo la agencia que maneja a toda su familia.

“Yo dije: ‘van a durar menos de un amor’. Ya veremos si sigue o no sigue la relación. Sí ha habido diferentes discusiones musicales”, afirmó Carlo Uriel.

A pesar de los rumores por los que aseguran que hay una crisis en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, cabe destacar que ninguno de los involucrados han hecho alguna declaración sobre el tema, pues ellos se han centrado en sus carreras musicales.