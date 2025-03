Ángela Aguilar deslumbra con nuevo look y desata críticas: ‘Pelona o melenuda, siempre caerá mal’ | VIDEO

Ángela Aguilar estrena nuevo look.

Parece que Ángela Aguilar nos escuchó a todos en redes sociales, pues una vez más, se realizó un cambio de look, que está vez ha tenido muchos mejores resultados que la vez pasado, donde la esposa de Christian Nodal fue duramente criticada por su aspecto.

Fue hace un par de semanas que Ángela Aguilar sorprendió con su aspecto en Premios Lo Nuestro, aunque no fue en el buen sentido, ya que el público notó que ni su cabello ni las cejas le favorecían. Al parecer, la famosa se decidió a dejar de lado este estilo que no estaba funcionando para ella.

Y es que a la cantante americana de ascendencia mexicana, no le conviene nada que el público pueda criticar su apariencia, pues al no ser una de las personalidades más queridas, el público no dudará en ser cruel por su aspecto.

Ángela Aguilar y su nuevo cambio de look

A través de la cuenta de Instagram del especialista en extensiones, Mickey Hair, se reveló un nuevo video en el que podemos ver a Ángela Aguilar con un nuevo cabello. Podemos notar qué se tratan de unas extensiones en la que vemos un tono más cercano al cabello natural de la artista, dejando de lado el caramelo que había elegido el mes pasado.

La joven deslumbra con este nuevo look con el que su cara se enmarca y luce más en armonía con sus facciones. Además, sus cejas se ven mucho menos marcadas, lleva un labial rojo con el que acentúa su boca de manera elegante y luce un vestido negro y sencillo que es ceñido al cuerpo.

A pesar del acierte que tuvo Ángela Aguilar al elegir este nuevo look, los usuarios en redes sociales encontraron algo más que criticar: su personalidad. Es un hecho que la hija de Pepe Aguilar no tiene el cariño de la audiencia y muchos aseguran que actitud es lo que la hace insoportable y poco atractiva para muchos. Algunos de los comentarios son: