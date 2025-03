Manelyk desata pelea entre Diego Soldano y Rey Grupero; casi llegan a los golpes | VIDEO

La Casa de los Famosos All Stars

Sin lugar a dudas, La Casa de los Famosos All Stars es un sitio en el que se pueden formar relaciones íntimas e interacciones divertidas, pero también fuertes conflictos como lo que ha pasado entre Diego Soldano y Rey Grupero a partir de algo que dijo Manelyk González.

Cabe mencionar que las últimas semanas de La Casa de los Famosos All Stars, se han caracterizado por las peleas fuertes que han sucedido, las cuales en más de una ocasión, han estado a punto de llegar a los golpes y donde ha coincidido la aparición de Rey Grupero.

Se desata turbia pelea entre Diego y Rey Grupero

Tras el polémico arresto de Aleska Génesis, a pesar de la sorpresa de los participantes, sucedieron fricciones. Fue Manelyk quien dejó ver que no estaba de acuerdo con recibir comentarios negativos, por lo que se lanzó contra Diego Soldano frente a sus compañeros.

diego vs mane y paulo vs rey 🙄#LCDLFAllStars pic.twitter.com/dk2giuHn8N — alllcdlf (@alllcdlf) March 12, 2025

“¡¿Por qué me vas a decir qué hacer a mí?!”, dijo Manelyk González a Diego Soldano levantando la voz, lo que provocó que los habitantes estuvieran atentos al conflicto. Fue entonces que intervinieron Rey Grupero y Paulo Montero, aunque los ánimos solo se elevaron y esto llevó a una pelea que casi llega a lo físico.

Esta no es la primera vez que ocurre un conflicto entre Diego Soldano y Rey Grupero, quienes tuvieron un conflicto a finales de febrero. El incidente sucedió después de que los habitantes descubrieran la salida de Valentina Valderrama y el regreso de Luca Onestini a la casa, cuando los integrantes de agua y tierra no dudaron en celebrar a pesar de la tristeza y decepción de fuego, quienes prefirieron moverse a la cocina para no ver la manera en la que sus compañeros demostraban su entusiasmo.

Fue en ese momento que Diego expresó “empezamos a jugar, ahora sí”. Esto no fue tomado de la mejor manera por Rey Grupero, que no dudó en acercarse al argentino y ‘cantarle un tiro’, como se dice coloquialmente.

“Para mí fue un momento de ánimos altos y a nosotros nos tocó perder. Sentí mucho la salida de Valentina y ustedes festejando como si ganaron el mundial. Perdóname de corazón, ya olvidemos esto”, dijo el actor al hablar de la pelea con Rey.