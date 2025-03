Juliana Figueroa hablaría del presunto abuso que sufrió por parte de Jorge Reynoso

Juliana Figueroa, hija del cantante Joan Sebastian, ha señalado al actor Jorge Reynoso como responsable de un presunto abuso sexual que sufrió en el pasado.

La acusación toma relevancia nuevamente luego de que se revelara que Reynoso fue detenido en 2019 en Texas, Estados Unidos a raíz de una denuncia presentada por Juliana Figueroa.

Ese tiempo se le impuso una multa de 250 mil dólares y se le ordenó portar un grillete electrónico, así como entregar su pasaporte, para evitar que saliera del país.

Cabe recordar que Jorge Reynoso fue pareja por unos años de la abuela materna de Juliana Figueroa.

¿Qué se sobre el caso de Juliana Figueroa y Jorge Reynoso?

La noticia fue difundida por Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic, quien compartió detalles sobre el caso.

Aparentemente, Juliana Figueroa estaría lista para hablar abiertamente sobre lo ocurrido.

Durante los últimos años, se había mantenido en silencio sobre el tema, pero ahora parece dispuesta a compartir su experiencia públicamente.

Además dijo que el actor: “Ahora se ha dedicado hablar mal de Érica Canales (mamá de Juliana) y de su esposo Terry Canales, según Elisa exponiendo cosas del pasado del papá de Érica del cual Érica no ve desde hace más de 20 años”.

Además explicó por qué en ese momento no procedió el caso: “Este caso de abuso sexual que enfrenta Jorge Reynoso, no siguió porque Juliana no estaba lista para presentarse y para que se supiera que ella era la víctima de este hombre, pero ya está cansada de que todos hablan y creen tener la verdad absoluta y todo tiene un por qué este señor a estado dando información a esta señora y difamando a la familia materna de Juliana".

El caso ha sido un tema delicado para Juliana, quien, además de lidiar con esta difícil situación, ha tenido que enfrentar otros retos personales, como las disputas por la herencia de su padre.

Sin embargo, la acusación contra el actor Jorge Reynoso, quien en su momento fue detenido por el presunto abuso sexual, ha resurgido con más fuerza.

De acuerdo con Chamonic, en documentos oficiales se estableció que la víctima era familiar del actor y en ese entonces tenía 5 años de edad. Los abusos habrían terminado cuando ella tenía 14 años.

Chamonic explicó que Juliana no fue la única que sufrió abuso por parte de Jorge Reynoso, habrían otras dos niñas.