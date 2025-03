Miguel Bosé pone a temblar al Auditorio Nacional con su Importante tour

El cantante Miguel Bosé continúa su gira por México, haciendo parada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para cumplir la primera de cuatro presentaciones sold out en este recinto, pese a la alerta sísmica que interrumpió por unos minutos el concierto.

Vestido de blanco en su totalidad, y acompañado de ocho músicos y coristas, Miguel Bosé apareció en el escenario para iniciar un recorrido por sus éxitos, ante un público eufórico por recibir al intérprete español, tras ocho años de ausencia en el mundo artístico.

Con temas como “Mirarte”, “Duende”, “El hijo del capitán trueno” y “Nena”, Bosé demostró la mejoría en su voz, después de los problemas de salud que afrontó en los últimos años, los cuales afectaron sus cuerdas vocales.

“Buenas noches, cuánto tiempo sin vernos, pero aquí estamos para retomar juntos un viaje que dejamos colgado en el tiempo en aquel momento. Éste es un viaje lleno de recuerdos y memorias que van apareciendo en cada tema. Hay cosas en el mundo que conservan la memoria del momento que lo captaron; cuando una canción se vuelve perfume, y cuando la vuelves a oler, la caja de Pandora se abre. Esta noche vamos a viajar y a sentir muchas cosas juntos”, comentó Miguel Bosé.

Bajo los acordes del tema “Este mundo va”, la alerta sísmica interrumpió el concierto de Miguel Bosé, donde algunos de los asistentes salieron por las puertas de emergencia, mientras que otros permancecieron en sus lugares y mantuvieron la calma. Después de quedar sólo en un susto, Protección Civil revisó la estructura del escenario, para darle paso de nuevo a Bosé, quien regresó al escenario para seguir la velada.

“¡Cómo estamos!… Jamás en la vida me había pasado semejante cosa. Mañana no se quejen de que este show no fue una súper ‘chingona producción’”, resaltó el intérprete.

Con 24 temas que forman el Importante tour, Bosé puso varias veces de pie al público asistente, con temas como: “Si tú no vuelves”, “Como un lobo”, “Morena mía” y “Amiga”, entre otros. Mención aparte tiene el tema “Olvídame tú”, apareció arriba de un gran cubo, vistiendo un traje rojo con un toque muy queer y una gran cola que simulaba un vestido de novia.

El gran cierre de la noche llegó con los temas: “Bandido”, “Te amaré”, “Por ti” y “Don diablo”, recordando los inicios de su carrera. “Gracias por tanto cariño, ésta sin duda será una noche inolvidable. Nos vemos en el siguiente viaje”, concluyó el intérprete español, abandonando el escenario junto a sus músicos y coristas.

El cantante español Miguel Bosé continuará con sus presentaciones por toda la República Mexicana, en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí; Veracruz y León. Además de regresar al Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, para completar las cuatro fechas anunciadas.