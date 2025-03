Bárbara Islas revela que su acosador reapareció: ‘Se me cayó el mundo’ | VIDEO

Bárbara Islas enfrenta un tema que ha terminado con su tranquilidad, pues el acosador que denunció públicamente hace dos años, ha reaparecido y esto ha provocado que resurja el miedo de encontrárselo y que algo pueda suceder por la relación para social que el hombre ha formado con ella.

Bárbara Islas habla de su acosador

En entrevista con Yordi Rosado, Bárbara Islas habló sobre su acosador. “Él pasó límites”, asegura y menciona que él siempre estaba afuera de los lugares donde ella trabajaba, ante lo que ella se mostraba agradecida por el apoyo del sujeto.

A pesar de la aparente buena voluntad en un inicio, Islas mencionó que después de un tiempo “se empezó a poner incomodo” el verlo, porque él decía que a ella le gustaba él por sus actitudes e incluso llegó a besarla en la mejilla.

El acosador de la actriz entró a su casa

“Me seguía a donde fuera. El día que yo me vuelvo loca es cuando estaba en mi casa en Ciudad de México y me habla mi poli”, relató sobre como el hombre fue a verla a su residencia con flores y pizza. “Me dio un paro cardiaco. Fue horrible. Me puse como loca, le dije ‘¿cómo te atreves? Me seguiste'“, dijo, recordando que esto se lo reclamó a través de redes sociales.

“Me da mucho coraje. Mi mamá estaba muy mal (se encontraba en lucha contra el cáncer). No sé cómo el hombre llega a mi casa de Puebla”, reveló y contó que la persona entró a su casa, por lo que su madre la llamó para decirle que su fan se encontraba con ella en su cuarto y le estaba pidiendo que le hiciera caso.

“Nunca había sentido esa sensación tan fea de intromisión”, expresó y contó que el propio acosador salió por su propio pie. Menciona que con el tiempo, el sujeto comenzó a buscar al resto de su familia.

Reaparece el acosador

La famosa asegura que la historia con su acosador está lejos de terminar, pues hace alrededor de un mes, volvió a aparecer buscando contacto por medio de su hermana con un mensaje que dice algo como “te di tu tiempo porque le di el duelo a tu mamá que tanto la quería, pero si estás soltera, es tiempo de que empecemos a andar”.

Indica que es un texto pasivo agresivo. “Ese día se me cayó el mundo otra vez. Necesito que ese hombre entienda que no quiero nada con él. Ahorita que regresó este mensaje, me súper perturbó”, indicó.

Bárbara Islas asegura que lleva 8 años sufriendo del acoso de esa persona e indica que el tema le ha generado mucha ansiedad, pues además agrede a las personas con las que sale y sabe todo de ella.

Entrevista de Yordi Rosado con Bárbara Islas