Lupillo Rivera habla de su relación con Belinda y Laura Bozzo la tacha de interesada | VIDEO

Lupillo Rivera habló de su romance con Belinda en La Casa de los Famosos All Stars. Si bien en un momento negaron la relación, en los últimos años, el hermano de Jenni Rivera ha asegurado que estuvo varios meses junto a la cantante y por ello, no dudó encontrar algunos detalles a Laura Bozzo.

Lupillo Rivera recuerda su romance con Belinda

Durante una conversación entre Lupillo Rivera, Erubey de Anda y Laura Bozzo, El Toro del Corrido habló sobre el romance que existió entre él y Belinda, donde señaló que su amor duró ocho meses en total, aunque trató de mantenerse lo más breve al describirlo.

El artista admitió que ser relacionado con la famosa y los momentos después de ello, le dieron muchas ventajas, ya que muchas mujeres lo buscaron después de ello, lo que llevó a tener intensos encuentros.

Laura Bozzo critica a Belinda

La conductora peruana aseguró que Belinda “solo busca el dinero” y aseguró que de seguro, el cantante “debió haber sido bueno en la cama” y ese fue el motivo por el que pudieron estar juntos por un tiempo.

Por su parte, Erubey recordó el polémico tatuaje que se hizo el cantante del rostro de Beli, el cual se borró con un enorme bloque negro después de la supuesta ruptura y cuando la joven estaba en una relación con Christian Nodal. “Ya cuenta el chisme bueno”, le pidió Erubey, ante lo que Lupillo replicó “no puedo”.

A pesar de ello, Laura insistió al cuestionar cómo se enamoraron los artistas, aunque él se mantuvo lo más firme que pudo. “¿No te comprometiste con ella? ¿Nada?“, agregó Laura, ”porque hubieron otros pendej** que..." dijo y estalló en risas, esto último en referencia al compromiso entre la cantante de corridos tumbados y Nodal.

“Ella no quería devolver el anillo”, recordó sobre el tema de Belinda y Nodal, por lo que Lupillo replicó, “ese es otro tema, yo no me quiero meter”. Pero Laura pidió, “ya hija, devuelve el anillo, Belinda”.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a la reciente conversación de Lupillo Rivera sobre su supuesto romance con Belinda y muchos aseguran que no hay forma en que se haya dado en verdad un romance entre ambos. Te dejamos algunos de los comentarios:

"Dice 4 meses , luego 6 y ahora le subió a 8“.

"Belinda te creó jamás pasó nada . Este hombre se cree sus mentiras“.

“Yo creo que nunca paso nada con Belinda.....no le crean“.

"Sí anduvo con Belinda, hay video donde se están Besando en un restaurante“.

"Se siente soñado cuando le preguntan por Belinda “.