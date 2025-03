Christian Nodal habla de las críticas a Ángela Aguilar y a su familia: ‘Me aman muy bonito’ | VIDEO

Christian Nodal rompió el silencio sobre las críticas en redes sociales, a tres semanas de haber revelado la nueva etapa de su carrera en la que estaría más cercano a los medios de comunicación.

El cantante de regional mexicano acudió al programa para hablar de su próximo concierto en la Plaza de Toros La México, donde hay una capacidad para 40 mil personas. El famosos vivió un momento un poco incómodo al ser increpado sobre su esposa, Ángela Aguilar.

Los esposos en CDMX 😍

14 de marzo super concierto de Christian Nodal en “La México” muchas sorpresas ✨❤️‍🔥🌵🫰 pic.twitter.com/kCuC1Mb6OC — fridaazteca (@fridaaztec54450) March 12, 2025

Y es que en las últimas semanas, han habido varios rumores que rodean a la pareja. El público habla de supuestas peleas y desencuentros porque ya no los hemos visto tan juntos como antes, que celebraban su amor pese a las críticas en redes sociales.

Todo parecería indicar que por ahora, los artistas se encuentran juntos en la Ciudad de México y es posible que en la Plaza de Toro, veamos a la parejita muy amorosa en pleno concierto.

Nodal habla del ‘hate’ en redes sociales

El famoso también fue cuestionado en otra entrevista sobre las críticas y los comentarios negativos que recibe su familia desde hace varios meses, cuando el artista terminó su relación con Cazzu.

Nodal destacó la importancia de dejar de lado los malos comentarios y aseguró que el escenario es “su lugar seguro”, pues sabe que puede controlar los detalles. Sobre las críticas en redes sociales, mencionó:

Christian Nodal habló en exclusiva para #Despierta con @daniellemx_ y nos cuenta todo sobre su presentación de este viernes en la Plaza de Toros, que su lugar seguro son los escenarios, cómo vive y disfruta de cada presentación. pic.twitter.com/Wqsmfkq1wR — NMás (@nmas) March 12, 2025

“De eso van las redes sociales actualmente. La libertad de expresión se confunde con otras cosas. Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama con la consciencia tranquila”, expresó. “Trato de amar a toda la gente que me rodea y me aman muy bonito también”, agregó. Asegura que “mientras el núcleo esté sólido”, no importa la manera en la que la audiencia los perciba.

Usuarios en redes sociales no desaprovecharon la oportunidad de hablar una vez más sobre la polémica pareja y opinar al respecto. Algunos de los comentarios son: