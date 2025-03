Paty Navidad explota contra Lupillo Rivera tras ser atacada por apoyar a Donald Trump: ‘Sucio e ignorante’ | VIDEO

Lupillo Rivera se lanzó contra Paty Navidad durante el posicionamiento de la sexta semana de La Casa de los Famosos All Stars, donde la criticó severamente por haber apoyado a Donald Trump durante las elecciones presidencias de Estados Unidos en 2024.

Lupillo Rivera contra Paty Navidad

Fue Paty Navidad quien eligió posicionarse este domingo contra Lupillo Rivera. La actriz mexicana no dudó en hablarle al cantante durante este momento tan importante de La Casa de los Famosos All Stars. “Jugaste sucio”, le dijo Paty.

Posicionamiento de Paty Navidad con Lupillo Rivera #LCDLFAllStars pic.twitter.com/AbvRyo75yW — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 17, 2025

Ante esto, Lupillo señaló que había que cuidar a las personas del cuarto, destacando los problemas que hay dentro del cuarto Tierra, al que pertenece la famosa. Después de ser llamado ‘miedoso’ por no terminar de decir algo, se lanzó contra la artista al expresar:

“Yo no me enredo con usted ni con la gente que vota por un presidente como Trump, que se está dedicando a sacar al público que la hizo a usted artista, y a los inmigrantes”, indicó.

Ante esto, Paty indicó: “Yo no vote, opiné como todo mundo tiene derecho. Votaron la mayoría de este país para buscar algo mejor para su gente, su familia que todo mundo desea. Lo que no hagan los políticos, no es responsabilidad de los votantes. Eso te hace sucio e ignorante”, expresó la mujer para defender sus declaraciones.

Usuarios en redes sociales dividieron sus opiniones sobre la situación, entre quienes aseguran que Paty Navidad perdió el posicionamiento y quienes dicen que Lupillo Rivera juega sucio en La Casa de los Famosos All Stars.