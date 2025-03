Cancelan la presentación de Gerardo Ortíz en la Feria de Puebla tras confirmar nexos con el CJNG

Gerardo Ortiz se encuentra en el ojo del huracán tras revelar nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recientemente se informó que su presentación en la Feria de Puebla 2025, la cual está pactada para llevarse a cabo el próximo 11 de mayo quedó cancelada.

Se cancela concierto de Gerardo Ortíz

A través de un comunicado de prensa, se informó sobre la cancelación de la presentación del cantante de regional mexicano en la Feria de Puebla 2025. “Por cuestiones ajenas a la empresa, la fecha agendada para el día 11 de mayo con el artista Gerardo Ortiz queda cancelada”.

Se cancela concierto de Gerardo Ortíz en la Feria de Puebla 2025 ı Foto: Especial

“Todas las personas que adquirieron su boleto en esa fecha, solicitar su reembolso en las taquillas del centro expositor a partir del día jueves 10 de marzo en un horario de 10:00 a 16:00 horas”; aclara el comunicado sobre los reembolsos.

Gerardo Ortíz y el CJNG

Esta cancelación llega después de que Ortíz admitió a la Fiscalía de Estados Unidos de haber trabajado con Jesús Chucho Pérez Alvea, un promotor de conciertos designado como narcotraficante bajo la Ley de Capos Extranjeros de Narcóticos y que ahora enfrentaría sanciones estadounidenses.

Fue en 2018 que el FBI contactó al cantante para pedirle que no siguiera colaborando con el promotor, pero él no hizo caso y trabajó en 19 conciertos más. “Ortiz les contará sobre su experiencia al reunirse con el FBI, donde le dijeron que ya no podía actuar en los conciertos que Jesús promocionaba. Les dirá que fue Del Villar quien le ordenó ignorar la carta y continuar actuando en esos conciertos”, dijo el fiscal Schwab en el juicio.

🚨Se declara culpable🚨



En Estados Unidos, el Mexico Estadounidense, cantante Gerardo Ortiz, se declaró culpable de nexos con el CJNG.



Se presume, que llegó a un acuerdo con fiscales estadounidenses, para declarar en el juicio de Angel del Villar fundador de Dell Récords. pic.twitter.com/WCnIBmBUm0 — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) March 19, 2025

Las posibles consecuencias legales para Ortiz podrían incluir una sentencia de prisión y multas significativas.Su cooperación con las autoridades, al testificar contra otros involucrados, podría ser considerada para una reducción de su condena.

Además de las repercusiones legales, Gerardo Ortiz podría enfrentar consecuencias en su carrera artística, como la pérdida de contratos, más cancelación de presentaciones y daño a su reputación pública.