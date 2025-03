Netflix dice que no descarta volver a trabajar con Karla Sofía Gascón pese a la polémica de ‘Emilia Pérez’

Netflix dijo que no ha descartado trabajar nuevamente con la actriz Karla Sofía Gascón a pesar del escándalo que surgió en torno a ella durante la campaña de la película musical Emilia Pérez para los premios Oscar 2025.

En una entrevista con Variety, Ted Sarandos, coeditor ejecutivo de Netflix, aseguró que la plataforma tiene “tolerancia” hacia las personas que cometen errores, refiriéndose a los antiguos tuits de Karla Sofía Gascón que generaron controversia.

En estos tuits, la actriz se expresó de manera inapropiada sobre temas delicados, como la comunidad musulmana, la muerte de George Floyd y la inclusión de la Academia.

Este incidente desató críticas y ataques hacia Karla Gascón, quien luego desactivó su perfil en X, antes llamado Twitter, y se alejó de las redes sociales, antes de emitir una disculpa pública.

A pesar de la polémica, Emilia Pérez, película donde también participaron Zoe Saldana, Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz, había sido una de las películas más aclamadas de la temporada, ganando premios importantes como los BAFTA, Golden Globe y Critics' Choice, aunque en los Oscar sólo obtuvo dos estatuillas.

¿Qué dijo Netflix al respecto?

Ted Sarandos, coeditor ejecutivo de Netflix, comentó al medio estadounidense Variety que la película Emilia Pérez tenía “potencial”, pero evitó especular sobre si hubiera ganado el premio a Mejor Película si no hubiera sido por el escándalo de Karla Sofía Gascón y el director Jacques Audiard.

“Era la favorita, pero nunca fue seguro que, con toda su innovación y emoción, ganara el premio a mejor película. Fue una gran película, una gran campaña, y estoy decepcionado”, expresó el ejecutivo.

Además, sobre los polémicos tuits de la protagonista de la película francesa, agregó: “Hay que tener cierta tolerancia cuando la gente comete errores; y nosotros tenemos tolerancia”.

En cuanto a las políticas de Netflix respecto a sus colaboradores, afirmó que la empresa no planea cambiar sus métodos de investigación.

“Normalmente, lo que buscamos son principalmente titulares. ¿Acaso las publicaciones en redes sociales de alguien generaron titulares antes? Claro que, como no estoy en Twitter, no voy a entrar a revisar el Twitter de nadie”, explicó Sarandos, dejando en claro que no revisa las redes sociales de sus colaboradores.