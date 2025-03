‘Ámame incluso después de mi muerte’, ¿dónde ver esta serie de amor y traición?

En el drama Ámame incluso después de mi muerte, en inglés llamado Love Me After My Death, Caroline recibe una devastadora noticia: está diagnosticada con cáncer y sólo le quedan tres meses de vida.

En medio de su sufrimiento, aparece Stacy, el examor de su esposo Eric, acompañada de un niño de seis años que afirma ser hijo de Eric.

A pesar de la gravedad de la situación, Eric muestra una preferencia clara por Stacy, ignorando los síntomas de Caroline, su legítima esposa, cuyo estado de salud sigue empeorando.

Desesperada, Caroline decide divorciarse, creyendo que es lo único que puede hacer para recuperar su dignidad.

Al separarse, Eric se da cuenta de su error y se entera del diagnóstico de Caroline. Sin embargo, ella, harta de su sufrimiento y de un matrimonio infeliz, decide no pasar sus últimos días al lado de un hombre que nunca la valoró.

Caroline rechaza la idea de amarlo ni un día más. La pregunta es, ¿será demasiado tarde para que Eric se reconcilie con Caroline y logren encontrar la paz antes de que ella se vaya de este mundo?

¿Dónde ver Ámame incluso después de mi muerte?

Ámame incluso después de mi muerte, en inglés llamado Love Me After My Death, cuenta con 52 episodios donde desarrolla la historia entre Caroline y Eric.

La serie está disponible oficialmente en el sitio web o en la app ReelShort, que puede descargarse en dispositivos móviles.

Recuerda que el idioma original del drama es el inglés, sin embargo, si configuras el sitio web o la app en español, puedes ver la serie en español y otros idiomas de tu preferencia.

Los primeros 12 episodios se pueden ver de forma gratuita, pero después del periodo de prueba, será necesario suscribirse para continuar viendo el resto de la serie.

O si lo prefieres, en YouTube puedes ver algunos capítulos sin costo. Te compartimos el link.

Otras series que te pueden gustar:

¡Mi Pobre Papá es un Pez Gordo!: Sigue la historia de Ethan, un veterano de guerra que, tras regresar a la vida civil, trabaja como lavaplatos. Su vida da un giro cuando su hija lo presiona para que se case con Leanne, una exitosa CEO. A simple vista, Ethan parece ser un hombre común, pero en realidad es el líder de un grupo justiciero secreto, dedicado a luchar contra la injusticia de forma clandestina. Mientras intenta equilibrar su vida familiar y sus deberes como padre, también se ve arrastrado por su misión secreta, lo que genera una serie de complicaciones en su vida personal y profesional.

Un Gol a tu Corazón: Mariana, una madre soltera que, hace nueve años, dejó a su primer amor, Luis Orozco, sin contarle que estaba embarazada de él. Ahora, Luis es una exitosa estrella de fútbol, pero el destino los reúne nuevamente. Luis, al reencontrarse con Mariana y su hija, debe confrontar su pasado y las complicaciones de su vida actual. Mariana debe decidir si finalmente le cuenta la verdad a Luis sobre su hija o si es demasiado tarde para que puedan formar una familia juntos.