‘Finge Hasta Que Me Ames’: ¿Dónde ver la serie sobre un amor por contrato?

Finge Hasta Que Me Ames, en inglés llamada Fake it Till You Love Me, cuenta la historia de Caroline, una mujer que, después de ser traicionada por su prometido, se encuentra devastada y toma la decisión de emborracharse.

En ese estado, termina pasando la noche con Edward, su jefe multimillonario.

Este inesperado encuentro la coloca en el centro de la atención mediática, convirtiéndose en el tema más comentado del país.

Debido a la presión y las consecuencias de su acción, Caroline se ve obligada a actuar como la prometida de Edward. Firman un contrato de matrimonio con varias cláusulas y límites que no pueden sobrepasar.

Sin embargo, su relación falsa debe ser convincente no sólo para la estricta abuela de Edward, sino también para su hermano traicionero, que complicará aún más la situación.

A medida que Caroline y Edward se adentran en este compromiso ficticio, ambos deben lidiar con las expectativas externas y sus propios sentimientos.

Lo que comienza como una fachada para evitar el escándalo, se convierte en un reto emocional y personal para los dos, quienes se ven enfrentados a la posibilidad de que sus sentimientos reales se desarrollen en medio de una mentira.

Finge Hasta Que Me Ames es una historia de amor, engaños y la lucha por encontrar la verdad en un mar de mentiras.

¿Dónde ver Finge Hasta Que Me Ames?

La serie Finge Hasta Que Me Ames, en inglés llamada Fake it Till You Love Me, cuenta con un total de 86 episodios donde podrás acompañar a Caroline y Edward en esta aventura de amor por contrato.

La serie está disponible oficialmente en el sitio web o en la app de ReelShort, que puedes descargar en dispositivos móviles para llevar tu entretenimiento a donde tú quieras.

Aunque el idioma original del drama es el inglés, si configuras el sitio o la app en español, podrás ver la serie en español y otros idiomas disponibles.

No hay doblaje al español, pero sí tiene subtítulos en español.

Los primeros 8 episodios son gratuitos, pero después del periodo de prueba, será necesario suscribirse para seguir viendo el resto de la serie.

Alternativamente, en YouTube puedes ver los capítulos sin costo. Te dejamos el link de la playlist.

