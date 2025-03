Méteme en tu closet, mi príncipe, ¿Dónde ver la serie completa de amor y reencuentros?

Méteme en tu closet, mi príncipe es la historia de Gabriel, quien está por casarse. Sin embargo, su boda se ve interrumpida cuando Sebastian, que es heredero de la mafia, entra a su habitación de hotel mientras huye de unos asesinos.

Este inesperado encuentro entre Gabriel y Sebastian desata viejos sentimientos que logran aflorar mientras se destapa una brutal infidelidad por parte de Isabella, la novia del joven que está por casarse.

La serie comienza con el encuentro entre los protagonistas, quienes se reconocen rápidamente y la chispa de su amor se enciende. Recuerdan cuando Gabriel le salvó la vida de una manera inesperada.

Méteme en tu closet, mi príncipe ı Foto: Especial

Gabriel los confronta sin dudar y ella le dice que se trata de un matrimonio arreglado, por lo que no tuvo algún interés romántico en él. Cuando Sebastian intercede, la mujer acusa a su prometido de ser gay.

El drama sigue cuando avanza la boda, pero en un momento, Gabriel es lanzado a una alberca, a pesar de que teme al agua y no sabe nadar. Es salvado por Sebastian, quien se lanza a pesar de la herida que tiene en el costado. Es así como comienza la intensa historia entre los protagonistas.

¿Dónde ver Méteme en tu closet, mi príncipe?

La serie la puedes ver de manera oficial en la plataforma de GoodShort, solo debes buscar la serie por su nombre, Méteme en tu closet, mi príncipe. Los primeros episodios son completamente gratuitos. Al acabar esta prueba gratis, deberás contratar el servicio, lo que te permitirá ver la serie entera hasta los 72 episodios que dura.

La serie también la puedes ver a través de DailyMotion, en el canal de irJonathan bajo el nombre en inglés de la serie, Sneak Me Into Your Closet My Prince Full Movie. Ahí podrás ver la historia completa. La serie no se encuentra disponible en TikTok o YouTube.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series que podrían gustarte:

Destinada al Alfa: La historia de Catalina de la Vega, una joven que, durante su época en la secundaria, es acosada y maltratada por sus compañeros debido a su falta de un lobo, lo que la excluye de su manada.

Finge hasta que me ames: Cuenta la historia de Caroline, una mujer que, después de ser traicionada por su prometido, se encuentra devastada y toma la decisión de emborracharse. Así, termina pasando la noche con su jefe multimillonario, Edward.

Nadie se mete con mamá: Es una serie dramática china que sigue la conmovedora historia de Mónica, una madre soltera que ha enfrentado grandes dificultades para criar a sus tres hijos, quienes logran destacarse en sus respectivas carreras.

La Novia Intercambiada: La historia gira en torno a dos hermanas: Zuli, la mayor, se casa con un hombre pobre, mientras que Su Xue Er, la menor, se une al hombre más rico. Pese a sus decisiones opuestas, ambas enfrentan destinos trágicos. Después de la muerte, tienen la oportunidad de volver atrás en el tiempo, justo antes de sus matrimonios, con la intención de cambiar su futuro.