Amor Irresistible: ¿Dónde ver el drama chino In His Obsession, She Belongs?

In His Obsession, She Belongs o Amor Irressitible

Una de las series virales de redes sociales es Amor Irresistible o In His Obsession, She Belongs (su nombre en inglés). Se trata de un drama chino que cautiva por su impactante historia de amor que parece imposible.

Se trata de una serie que tiene, amor, venganza, avaricia, mucha pasión y hasta escenas de acción que son necesarias para que nuestros protagonistas pueden vivir su amor sin temor y ser felices, pese a las normas sociales.

¿De qué se trata In His Obsession, She Belongs?

La serie narra la historia de Rosita, una joven que proviene de una familia acomodada, pero que a pesar de ello quieren tener más fortuna y renombre en la sociedad, así que la emparejan con Raúl, quien se vuelve su prometido.

Raúl no quiere a Rosita y él sabe que su matrimonio, si es que se casan está arreglado solo por dinero, ya que él la engaña cada que puede y mete a mujeres descaradamente en la casa en la que vive con Rosita.

Ella ya se acostumbró a esta vida de Raúl, pero no se va a quedar con los brazos cruzados, ya que un día, mientras esperaba el elevador, conoce a un atractivo hombre. Ella inmediatamente le pregunta si es soltero, a lo que él responde que sí, pero la rechaza.

Amor irresistible ı Foto: Drama box

Rosita queda impactada por el rechazo del hombre, así que en su última jugada le dije: “Te podrás arrepentir”.

El hombre misterioso no quiere arrepentirse así que se lanza contra ella, y en un momento lleno de romanticismo y pasión se van a la habitación. Tienen una noche de pasión que aparentemente será una aventura.

Rosita vuelve a su vida desagradable con su novio, lo encuentra con otra mujer y resignada el dice que tienen que ir a la cena familiar porque el tío de Raúl está de vuelta después de haber pasado tantos años fuera, en el extranjero.

Llegan a la cena y mientras la madre de Raúl la regaña porque su hijo nuevamente le fue infiel a ella, Rosita va al estudio a ver al abuelo y al tío que acaba de volver, para su sorpresa el hombre que está con el abuelo es el mismo con el que ella tuvo intimidad horas antes.

El malvado prometido de Rosita en Amor Irresistible ı Foto: Drama box

La identidad del hombre queda revelada es tío de Raúl y además es guapo y rico, él intenta hacerle comentarios que les recuerden la intimidad que tuvieron, pero Rosita no quiere confundir más las cosas.

Sin embargo, conforme avanza la serie Víctor trata de ayudarla a su manera y con mucha pasión, pero ella sigue con su novio hasta que descubre a su hermana con Raúl. La historia enamora con la historia de amor de Rosita y Víctor.

¿Dónde ver Amor Irresistible o In His Obsession, She Belongs?

La serie Amor Irresistible o In His Obsession, She Belongs la puedes ver en la plataforma de Drama Box completamente gratis y completa. Lo único que tienes que hacer en descargar al app en tu teléfono y empezar a ver este drama chino.

Los primeros 13 episodios son gratis, el resto de los episodios los puedes ver gratis, siempre y cuando veas una serie de anuncios.

Por día tienes disponibles cinco anuncios, reproduces uno y luego te deja ver el capítulo completo de la serie y así sucesivamente hasta que se terminen. Una vez que se acaben en la aplicación aparece una opción para ver anuncios y ganar monedas que puedes intercambiar para ver más capítulos. La serie tiene 130 episodios en total.