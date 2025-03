La Rosa de Guadalupe lanza capítulo inspirado en ‘Mateo, yo guapo’ y la ansiedad; reaccionan en redes

A inicios de enero, se hizo viral un polémico video en el que podemos ver al niño viral conocido como Mateo, yo guapo, teniendo lo que parecía ser un ataque de ansiedad. Esto desató una discusión sobre la importancia de no sobreexponer a menores de edad a las redes sociales y al trabajo en ellas, al ser un ambiente que puede resultar dañino para ellos.

Como sucede con aquellos casos que desatan polémica a nivel nacional, La Rosa de Guadalupe estrenó un episodio en el que podemos ver la historia de Mateo, yo guapo, pero con sus pequeños cambios y libertades creativas.

La Rosa de Guadalupe ya les dijo a hambreados a los papás de Mateo yo guapo — ANTONIO (@_Gdant) March 27, 2025

¿De qué trata ‘Patito, el niño influencer’?

La serie cuenta la historia de dos padres jóvenes. El padre toma trabajos temporales, por lo que su sueldo no alcanza para mantener a la familia, mientras que la madre pone uñas y graba videos en ‘Click Clock’ (TikTok en la serie) esperando hacerse viral un día y poder ser influencer.

En un momento, la mujer descubre el carisma de su hijo para la cámara, lo que los ayuda a mejorar su estilo de vida. Con la intención de mejorar la carrera del niño en redes sociales, el pequeño es aislado de otros niños y se dedica a hacer contenido en su día a día.

Sacan al menor de la escuela para contratar a una maestra en casa y se dedican a aceptar eventos a los que el niño debe asistir. Poco a poco, el hacer videos deja de ser divertido para él,

La Rosa de Guadalupe lanza capítulo inspirado en ‘Mateo, yo guapo’ y la ansiedad ı Foto: FB: La Rosa de Guadalupe

A pesar de que dice que no le gusta hacer videos, los papás del pequeño no le hacen caso y él sigue trabajando en redes sociales y eventos. Las cosas no dejan de empeorar, hasta que en una presentación, el niño se desmaya tras un ataque ansioso. Por ello, los padre pierden la custodia del menor y la abuela se convierte en la responsable de Patito.

Reaccionan en redes sociales

Usuarios en redes sociales no han tardado en reaccionar al nuevo episodio de La Rosa de Guadalupe que se estreno hace poco. Si bien se llama Patito, el niño influencer, en redes sociales también se refieren al episodio como Patito, yo guapo.

Algunos de los comentarios en redes sociales son: