Zayn Malik cancela concierto en CDMX: ‘Lamento mucho decepcionarlos’

Este viernes, estaba programado a llevarse a cabo el último concierto de Zayn Malik en la Ciudad de México, por lo que miles de fanáticas estaban listas para disfrutar de su música en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, el artista ha cancelado su presentación.

Zayn cancela su concierto en CDMX por enfermedad

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un breve comunicado en sus historias. Zayn dijo:

“Tengo el corazón roto por decir que no podré presentarme esta noche en la Ciudad de México. He estado muy enfermo desde la mañana y a pesar de que intenté de todo, cuerpo simplemente no me lo permite”, comienza el comunicado.

Zayn Malik cancela concierto en CDMX ı Foto: IG: @zayn

Menciona: “Lamento mucho decepcionarlos. El amor y energía que siempre siento de mis fans significa el mundo para mí y me duele profundamente perder este momento con ustedes. Gracias por entender y por favor sepan que envío mi amor a todos y cada uno de ustedes”, finaliza el mensaje.

Reembolso para los boletos de Zayn

La organizadora Ocesa también publicó un mensaje sobre la cancelación del evento por problemas de salud del cantante.

Ahondaron en el tema de reembolso al destacar que si realizaste tu compra en línea, reembolso se verá reflejado de manera automática en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, en los tiempos establecidos por la institución bancaria.

Por otro lado, compra fue a través de puntos Ticketmaster, podrá solicitar el reembolso a partir del jueves 3 de abril en el lugar donde realizaste la compra.

El artista sorprendió estos últimos días con su presentación. Si bien sus anteriores conciertos duraron poco más de una hora, el público salió satisfecho al poder escuchar los grandes éxitos del famoso, así como la icónica canción Night Changes de One Direction, que cantó el pasado 25 de marzo por primera vez en 10 años.

Fans del cantante han reaccionado a la triste noticia deseando la pronta mejora de Zayn Malik, quién dio a conocer que no se encuentra en condición óptima para presentarse. No se ha mencionado si el artista podría dar un nuevo concierto en lo que resta del 2025 en México para la presentación que ha quedado pendiente.