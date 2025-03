Atrapados por la Venganza, ¿dónde ver este drama de pasión y peligro por amor en la mafia?

Atrapados por la Venganza es un microdrama chino que narra la intensa y peligrosa relación entre Song Cha, un influyente líder de la mafia, y Wan Ni, una dedicada enfermera.

La trama se inicia cuando Wan Ni salva a Song Cha, creando un vínculo inmediato entre ellos.

A pesar de que Wan Ni está comprometida con Hu En, Song Cha interrumpe audazmente su boda y la obliga a casarse con él.

Este acto desencadena una serie de eventos marcados por la pasión, los celos y la traición.

Hu En, consumido por la envidia, asesina al padre de Wan Ni y culpa a Song Cha, llevando a un enfrentamiento final en una fábrica abandonada donde se decide el destino de los protagonistas.

¿Quién es Song Cha?

Song Cha es el carismático y temido líder de la banda Hong.

Conocido por su determinación y habilidades estratégicas, decide abandonar las actividades ilegales tras la muerte de su padre.

Sin embargo, su vida da un giro al conocer a Wan Ni, por quien desarrolla un profundo amor.

Este personaje es interpretado por Ma Xiao Yu, un actor y modelo chino nacido el 16 de agosto de 1999, reconocido por sus papeles en dramas como Running Into Love Again y Mr. Fu, Stop Chasing Me.

¿Quién es Wan Ni?

Wan Ni es una enfermera comprometida con su profesión y su familia.

Su encuentro fortuito con Song Cha la coloca en una encrucijada entre el deber y el deseo.

A pesar de su resistencia inicial, comienza a ver más allá de la fachada criminal de Song Cha.

El papel de Wan Ni es interpretado por Zhang Chu Xuan, una actriz china graduada de la Academia de Cine y Televisión de Sichuan, conocida por sus roles principales en diversos dramas desde su debut en 2021.

¿Quién es Hu En?

Hu En es el ex prometido de Wan Ni, cuya envidia y desesperación lo llevan a cometer actos atroces, incluyendo el asesinato del padre de Wan Ni y la incriminación de Song Cha.

Su personaje representa los peligros de los celos descontrolados y las consecuencias de las decisiones impulsivas.

Los protagonistas deben enfrentar situaciones de riesgo y traición. ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde ver el drama Atrapados por la Venganza?

El drama consta de 64 episodios de corta duración y está disponible en varias plataformas.

En ReelShort y en FlickReels puede visualizarse la serie completa en esta plataforma especializada en microdramas.

En Facebook y en TikTok hay clips y episodios disponibles en diversas páginas dedicadas a dramas chinos, así como fragmentos y resúmenes del drama

Es recomendable acceder a estas plataformas para disfrutar del drama en su totalidad y con la mejor calidad disponible.

En plataformas como YouTube y DailyMotion esta historia también está disponible con su título en inglés “Captive Love from the Mob Boss”.