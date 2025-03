¿Por qué Ana Martín no se casó y tuvo hijos? Este es el motivo| VIDEO

A pesar de la gran belleza de Ana Martín, la actriz mexicana nunca se casó ni tuvo hijos, algo que ha generado dudas a lo largo de los años por quienes se cuestionan el motivo por el que decidió que su estilo de vida fuera diferente al de la mayoría de las personas.

Y es que a pesar de que en la actualidad es muy común ver a personas que no tienen en mente casarse o tener hijos y “formar una familia” de manera tradicional, Ana Martín en su momento, generó sorpresa al elegir ese rumbo para su vida.

Ana Martín revela porqué no se casó ni tuvo hijos

En entrevista con Yordi Rosado, la protagonista de ‘El Pecado de Oyuki’ reveló el motivo detrás de no haber llegado al alter a pesar de haber tenido novios en el pasado. Y es que al parecer, para ella, el tener hijos y casarse, no eran un propósito de vida.

A sus 78 años de edad, la famosa reveló que el no haber contraído matrimonio con nadie, puedo haber sido un factor para haberse mantenido bien estos años, al no vivir el estrés que significa el unir tu vida a la de otra persona.

Mencionó que si bien llegó a tener relaciones profundas en más de una ocasión, la rutina era algo que no le gustaba. “Yo tuve esa chispa con muchos galanes que tuve porque duraba tres años y medio porque lo cotidiano me lo acababa, porque se metían en mi carrera”, contó.

“Decían mis amigas qué suerte tuve con los hombres y no, a esta edad me doy cuenta que no les daba seguridad, después de vivir juntos lo cotidiano: ‘¿cómo le haces?‘. Es muy pesado, no estoy en contra de la familia, pero para mí lo cotidiano y que se metieran en mi carrera”, recordó.

¿Ana Martín es lesbiana?

La famosa también puso en claro que no es lesbiana y que toda la vida le han gustado los hombres, por los rumores y comentarios que suelen existir en referencia a sus gustos y su sexualidad.

“Me chocan las etiquetas y tengo muchas amigas que son gays, pero a mí no me gustan las mujeres. Cuando me ponen esas cosas o contesto si lo ponen de forma agresiva. Me gustan los hombres, bueno, ahorita ya no. Veo un hombre desnudo y me desmayo”, aclaró la actriz.

Sobre su tipo de hombre, Ana Martín aclaró: “Desde luego me gustan mucho los intelectuales, los músicos, esas mentes retorcidas, escritores, pelo largo, los ponchados no tanto y eso de estas dos generaciones para acá porque antes no se usaba eso, no íbamos al gimnasio”, expresó.

Entrevista de Ana Martín con Yordi Rosado