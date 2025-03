Juego de Voces 2: Mijares rompe en llanto al recordar a su padre y su grave enfermedad | VIDEO

Mijares protagonizó un momento emotivo este fin de semana, cuando en el programa Juego de Voces, habló de la complicada situación que vivió cuando era joven y su padre, José María Mijares, estaba enfermo.

Mijares llora al recordar a su papá

La producción del aclamado programa de canto preparó una sorpresa que transportó a Mijares a su infancia. Esto en compañía de su ex esposa Lucero y sus hijos. Es así como el famoso compartió la compleja y emotiva historia de su familia.

En Juego de Voces, el cantante mexicano y su ex pareja, entraron a un museo dedicado a la memoria del padre del artista. Es así como él revivió la complicada vida que enfrentó por la enfermedad y prematura partida de su papá.

“Chema, Chemita, mi padre hermoso, tuvo una vida ruda. En 1959 le diagnosticaron cisticercosis. Sufrió ataques, desmayos, y al final pesaba apenas veintitantos kilos. Su mayor preocupación siempre fue mi madre y sacar adelante a sus cuatro hijos. Tenía cuatro trabajos y jamás se quejó (su mamá)”, relató conmovido.

En el museo, se expuso una chamarra y unos lentes que pertenecieron al papá del cantante. Además, él relató como su padre no tuvo idea del gran éxito de Mijares, ya que cuando el cantante tenía 24 años, él murió y así, no supo que su hijo se convirtió en un legendario cantante mexicano.

El momento de mayor intensidad llegó cuando se encontró con la bicicleta que siempre pidió en Navidad y que nunca le regalaron porque el dinero no alcanzaba. Podemos notar la expresión de sorpresa y nostalgia en el artista.

Las emotivas palabras de Lucero a Mijares

En este emotivo momento, Lucero no pudo evitar expresar la admiración que siente por su ex pareja, a quien considera la mejor persona con la que pudo tener hijos. “Quiero aprovechar este momento para agradecerte públicamente el gran padre que eres. Me llena de felicidad que, aunque fuimos esposos, hoy seamos grandes amigos, con cariño y respeto mutuo”, expresó con sinceridad.

Por su parte, los hijos de Mijares también protagonizaron un momento emotivo al dedicarle unas palabras a su papá sobre su abuelo: “Hola papi, ¿tú crees que él se fue de aquí sin disfrutar tu triunfo? Pero estás muy equivocado, él ha estado en cada uno de los pasos que has dado, en tus tristezas, en tus alegrías, en cada escenario y no se cansa de aplaudirte. ¿Te contamos algo? Nosotros también hablamos con él y nos dijo un secreto, está muy orgulloso de ti”, señaló Lucerito.

El VIDEO donde Mijares llora por su papá