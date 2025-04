Mi Vida Feliz tras el Divorcio, ¿Dónde ver completo el drama chino?

Mi Vida Feliz tras el Divorcio es una exitosa serie de formato vertical que se encuentra disponible en la plataforma de Goodshort, donde una mujer se reencuentra con su poder después de sufrir de una amarga traición por alguien importante en su vida.

¿De qué trata Mi Vida Feliz tras el Divorcio?

En la serie de Mi Vida Feliz tras el Divorcio, conocemos la historia de Alicia, una médica sin fronteras que fue rescatada hace tres años por Víctor, un hombre del que se enamoró profundamente.

Ella ocultó que era la cuarta heredera del prestigioso Grupo Alba, una de las empresas médicas más influyentes del país. A pesar de su amor, su matrimonio con Víctor estuvo marcado por sacrificios y secretos, ya que Alicia ayudó en secreto a impulsar la carrera de su esposo sin que él supiera de su verdadera identidad.

Tras su divorcio, Alicia se enfrenta a una nueva etapa de su vida, decidida a recuperar su felicidad y éxito personal. Mientras tanto, Víctor descubre la verdad sobre su exesposa y se da cuenta del papel fundamental que ella tuvo en su ascenso profesional.

A lo largo de la serie, se exploran los altibajos de sus vidas después de la separación, los conflictos emocionales y las oportunidades de redención que podrían cambiar sus destinos para siempre.

¿Dónde ver Mi Vida Feliz tras el Divorcio?

La popular serie se encuentra disponible en la plataforma de Goodshorts, donde puedes ver los 79 episodios que la componen. Sin embargo, toma en cuenta que solo puedes acceder a los primeros 15 de manera gratuita y después, deberás de comprar la historia.

También puedes ver la historia a través de la plataforma de Dailymotion, donde se encuentra disponible al buscarla por su título alternativo El divorcio nos llevó a la cima de la vida. Así como en inglés, A Successful Life After Divorce.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series que podrían gustarte por sus fuertes y dramáticas historias que te mantendrán pegada a la pantalla.

Contrato de matrimonio con mi ex: Sigue la historia de Bella y Adam, dos antiguos compañeros de universidad que se enamoraron a primera vista. En el presente, Bella es una exitosa doctora, mientras que Adam se ha convertido en una superestrella de la NHL. La vida da un giro inesperado cuando Bella descubre que Adam es su paciente en el consultorio, lo que desata una serie de eventos que los lleva a firmar un contrato de matrimonio.

Caballero en Traje Brillante: Ryder Van Woodsen, quien, tras ser diagnosticado con un cáncer cerebral terminal, toma la dolorosa decisión de abandonar a Astrid Marie, el amor de su vida. Lo hace con la intención de que ella pueda encontrar a alguien más con quien compartir su vida, mientras él enfrenta su enfermedad. Sin embargo, años después, cuando Ryder ya no espera vivir mucho más, se reencuentra inesperadamente con Astrid.

Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex: En su vida pasada, Luna fue asesinada por su esposo, Carlos. Sin embargo, el destino le da una segunda oportunidad al renacer. Es así que Luna reaparece en el momento exacto en que conoció a los padres de Carlos. Decidida a no repetir sus errores, en lugar de seguir el mismo camino, elige acercarse a Juan, el apuesto y misterioso tío de su ex.