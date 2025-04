Contrato de matrimonio con mi ex: ¿Dónde ver este drama sobre un reencuentro inesperado?

¿Dónde ver Contrato de matrimonio con mi ex?

Good with Her Hands, en español titulada Contrato de matrimonio con mi ex, es una serie que sigue la historia de Bella y Adam, dos antiguos compañeros de universidad que se enamoraron a primera vista.

En el presente, Bella es una exitosa doctora, mientras que Adam se ha convertido en una superestrella de la NHL. La vida da un giro inesperado cuando Bella descubre que Adam es su paciente en el consultorio, lo que desata una serie de eventos que los lleva a firmar un contrato de matrimonio.

A pesar de que al principio parece ser una simple coincidencia, Bella y Adam se ven atrapados en esta relación de fachada, pero a medida que pasan los días, la chispa entre ellos comienza a resurgir.

Lo que comienza como un acuerdo frío y calculado se convierte rápidamente en algo mucho más profundo. Ambos deben lidiar con sus sentimientos mientras intentan seguir el contrato, pero cada vez les resulta más difícil negar el amor que alguna vez compartieron.

La serie explora si Bella y Adam podrán mantener la fachada de un matrimonio por contrato o si este renacimiento de su viejo amor los llevará a algo más duradero.

Good with Her Hands es una historia de segundas oportunidades, amor y las segundas oportunidades que el destino puede ofrecer.

Te compartimos el tráiler de Contrato de matrimonio con mi ex.

¿Dónde ver Contrato de matrimonio con mi ex?

Good with Her Hands, en español titulada Contrato de matrimonio con mi ex es un drama que forma parte del extenso catálogo de ReelShort, popular por su formato de entretenimiento vertical.

La serie puede ser vista a través del sitio web oficial de la plataforma o mediante su aplicación móvil.

Los primeros 12 episodios, que narran la historia de Bella y Adam, están disponibles de forma gratuita. Para acceder a los 53 episodios completos, es necesario suscribirse a ReelShort.

Este drama sobre un reencuentro inesperado está disponible con subtítulos en español.

También, algunos episodios se pueden ver gratuitamente en YouTube, donde los seguidores tienen la oportunidad de disfrutar del drama sólo en idioma inglés.

