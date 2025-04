Fernanda Ostos, exconductora de Hoy, comparte aterradora FOTO paranormal: ‘Tengo miedo’

La excolaboradora del programa Hoy, Fernanda Ostos, compartió a través de las redes sociales un video que ha desatado sorpresa entre quienes son creyentes y los escépticos de los eventos paranormales.

Fernanda Ostos comparte experiencia paranormal

A través de su cuenta de la plataforma X, Fernada Ostos compartió una foto que ha dado mucho de qué hablar, pues al parecer, la imagen cuenta con una supuesta aparición paranormal.

“Amikos tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo, tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes y cuando la vio para mandar el reporte diario salió esto. Me voy del país“, bromeó la ex conductora.

Amikos tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo, tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes y cuando la vio para mandar el reporte diario salió esto. Me voy del país. pic.twitter.com/OHW7doq6tl — Fernanda Ostos (@fernandaostos) April 1, 2025

En la foto, podemos ver varios asientos rojos estilo butaca, además de largas cortinas blancas a los lados y una pared lida con un conductor en la esquina superior derecha según la percepción de la foto. Lo que llama la atención, es el rostro que se asoma en una esquina.

El rostro luce extremadamente pálido e incluso, parece tener los ojos un poco rojos. Su mirada da a la derecha y se encuentra atrás de la última butaca de la izquierda.

De acuerdo con lo que relata, los encargados de seguridad del edificio suelen tomar fotos de las áreas comunes frecuentemente para enviarlas a administración. Menciona que además, se trata de la sala de proyección, la cual nadie usa generalmente, por lo que se encuentra cerrada con llave la mayor parte del tiempo.

“Cuando me la enseñaron te juro que se me enchinó la piel, el video no lo quise ver“, expresó y relató que decidió subir a investigar junto a un amigo cercano, pero no lograron encontrar nada.

Acá subimos de mitoteros anoche pic.twitter.com/DiaMU0FsFk — Fernanda Ostos (@fernandaostos) April 2, 2025

La leyenda del niño en la casa de Fernanda Ostos

De acuerdo con lo que relata la famosa, en su casa sí se habla de que se aparece una supuesta niña, aunque no ahondó en todo lo que se ha especulado. “Ya me habían dicho sobre todo el señor de mantenimiento de una niña y yo decía que ni al caso, pues es un edificio relativamente nuevo unos 12 años tendrá y yo fui de las primeras en llegar“, contó.

Hay que mencionar que se dice mucho de los supuestos fantasmas de niños, pues existe la creencia de que los pequeños no se quedan a vagar en la tierra, ya que tiene el alma pura. Por ello, muchos sostienen que las apariciones de niños son en realidad, demonios encubiertos.