Estoy Embarazada, ¡Separemonos!: ¿Dónde ver este drama sobre amor y segundas oportunidades?

Estoy Embarazada, ¡Separemonos! es una serie que sigue la vida de Mónica, una representante de artistas que ha mantenido una relación secreta con Adonis, una superestrella, durante tres años. A pesar de sus sentimientos por él, Mónica siempre ha sido consciente de que Adonis nunca le ha expresado lo que siente, convirtiendo su amor en una relación unilateral.

Cuando Mónica descubre que está embarazada, toma la decisión de dejar atrás la relación con Adonis, sintiendo que merece algo más que una relación llena de dudas y silencios. Sin embargo, esta ruptura lleva a Adonis a darse cuenta de lo mucho que realmente significa Mónica para él y lo que representa en su vida.

Estoy Embarazada, ¡Separemonos!, serie ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Años después, el destino reúne a Mónica y Adonis nuevamente. Ahora, Mónica es una exitosa directora de cine, respetada y admirada en su industria. Sin embargo, el amor perdido entre ellos sigue presente, y Adonis hará todo lo posible para reconquistarla.

La serie se centra en las segundas oportunidades, el amor no correspondido y la lucha por reconstruir una relación que parecía perdida para siempre.

¿Dónde ver Estoy Embarazada, ¡Separemonos!?

La serie Estoy Embarazada, ¡Separemonos! está disponible en la plataforma ReelShort, accesible tanto desde su versión web como mediante la aplicación móvil, que puedes descargar de forma gratuita.

Para acceder a todos los episodios, es necesario suscribirse a la plataforma. No obstante, puedes ver gratuitamente los primeros 6 episodios de los 65 que componen la historia de estos personajes que buscarán darse una segunda oportunidad.

El idioma original de la serie es inglés, pero tienes la opción de configurar la plataforma o la aplicación para verla subtitulada en español o en otro idioma de tu preferencia.

Además, algunos episodios de la serie están disponibles en YouTube, también con subtítulos. Te dejamos el enlace para que puedas disfrutar de ellos.

Otras historias sobre segundas oportunidades que te pueden interesar:

Tras Renacer, Me Enamoré del Tío de Mi Ex: narra la historia de Luna, quien, después de ser asesinada por su esposo Carlos, recibe una segunda oportunidad al renacer. Decidida a no repetir su vida anterior, Luna elige acercarse a Juan, el tío de su ex, con quien empieza una nueva vida llena de amor y cuidados, mientras enfrenta secretos ocultos y busca el amor verdadero.

Rompiendo el Hielo: Sigue la historia de Caroline, una madre soltera que, años atrás, dejó a su primer amor, Easton Black, sin revelar que estaba esperando su hijo. Ahora, Easton es una estrella de hockey y su jefe. A medida que se reencuentran, Caroline debe enfrentar su secreto y los sentimientos que pensaba haber superado.

Me Enamoro del Hombre Otra Vez: Leila Reid, quien, después de ser engañada por su esposo Eric, conoce a Mark, un gigoló que en realidad es Matthew Callaway, un millonario y enemigo de Eric. Ambos inician una relación complicada que se convierte en una segunda oportunidad para el amor, mientras Matthew trata de conquistar a Leila.