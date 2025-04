‘¿Encargarme de la casa? ¡Por favor, soy el jefe!‘, ¿Dónde ver el drama chino de superación?

En el drama chino llamado ¿Encargarme de la casa? ¡Por favor, soy el jefe!, se explora el cambio de roles en una relación, donde un hombre que sacrifica su carrera por su familia enfrenta el desprecio de quienes más ama, hasta que una transformación personal lo lleva a reclamar su valor y tomar el control de su vida.

¿De qué trata ‘¿Encargarme de la casa? ¡Por favor, soy e jefe!‘?

¿Encargarme de la casa? ¡Por favor, soy el jefe! es un drama romántico en el que conocemos la historia de Juan Ortiz, un hombre que renuncia a su exitosa carrera profesional para apoyar los sueños laborales de su esposa, Paula Torres.

Al convertirse en amo de casa, Juan espera el respeto y agradecimiento de su familia, pero en cambio, es menospreciado por Paula y tratado con indiferencia por su hija, lo que lo lleva a cuestionar su valor dentro del hogar.

La historia da un giro cuando Juan decide retomar su vida profesional en el poderoso Grupo Reyes. Su regreso al mundo laboral no solo demuestra su talento y determinación, sino que también provoca un cambio en la percepción que su esposa tiene de él.

Paula comienza a darse cuenta del valor de Juan justo cuando él ya ha tomado la decisión de seguir adelante por su cuenta, iniciando un camino hacia la independencia y el reconocimiento propio, dejando a Paula enfrentando las consecuencias de sus acciones.

¿Dónde ver ‘¿Encargarme de la casa? ¡Por favor, soy el jefe!‘?

Puedes ver los 71 episodios que conforman la historia en la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros nueve capítulos de la historia completamente gratis. Después de ello, tendrás que adquirir el resto de la historia.

También puedes encontrar la serie en algunos canales de la plataforma Dailymotion. Debes buscar la serie por su nombre en inglés, From Ex To Executive, para poder ver la historia completa con subtítulos en tal idioma.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series que podrían gustarte:

Vidas robadas: Inés, una joven que fue intercambiada al nacer por la hija de una sirvienta. Sin saber la verdad, crece en la pobreza mientras su lugar legítimo como heredera de la poderosa familia Vargas lo ocupa otra persona. La historia muestra cómo el destino de ambas mujeres queda marcado por ese acto injusto, revelando las profundas diferencias entre sus crianzas y las oportunidades que les fueron dadas o negadas.

La Novia Afortunada: Beatriz Gómez es una joven amable y centrada en su carrera. Su vida da un giro cuando conoce a Cristiano Ortega, un hombre rico cuya familia lo presiona para casarse. Desde el primer encuentro, Cristiano queda encantado con Beatriz, pero ella se ve obligada a aceptar un matrimonio arreglado por su familia. A pesar de esto, Cristiano no se rinde y lucha por ganarse su amor, logrando finalmente que ella le dé una oportunidad.

Marcada por el perjuicio: Vanessa Rojas es una joven que fue reconocida por su familia biológica doce años atrás. Desde entonces, Vanessa vive marcada por su origen humilde, ya que proviene del campo, lo cual la hace blanco de desprecio y discriminación por parte de quienes la rodean.