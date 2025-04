Marcada por el perjuicio, ¿Dónde ver completo el drama de un amor no correspondido?

Marcada por el perjuicio de Goodshort es una historia corta que explora los efectos del prejuicio social y familiar en la vida de una joven. La protagonista, señalada y rechazada desde pequeña por un rumor no confirmado sobre su madre, crece aislada y temerosa del juicio ajeno.

¿De qué trata Marcada por el perjuicio?

En la serie de Marcada por el perjuicio, descubrimos la intensa vida de Vanessa Rojas, una joven que fue reconocida por su familia biológica doce años atrás. Desde entonces, Vanessa vive marcada por su origen humilde, ya que proviene del campo, lo cual la hace blanco de desprecio y discriminación por parte de quienes la rodean.

A pesar de sus esfuerzos por encajar en su nueva realidad, la diferencia de clases y los prejuicios sociales la mantienen marginada, sobre todo frente a personas como Thiago Méndez, un joven por quien se enamora profundamente.

Thiago, sin embargo, no solo no corresponde a los sentimientos de Vanessa, sino que la rechaza abiertamente por su origen rural. A lo largo de la historia, se profundiza en cómo el prejuicio afecta no solo las relaciones románticas, sino también la identidad y autoestima de quien lo sufre.

La trama muestra el dolor de una mujer que lucha por ser vista más allá de sus raíces, enfrentando un entorno que la juzga sin darle la oportunidad de demostrar quién es realmente.

Dónde ver Marcada por el perjuicio?

El drama se encuentra disponible por la plataforma oficial de Goodshort, donde puedes ver los 61 episodios del programa, aunque solo los primeros 11 son gratuitos. La serie la puedes encontrar también en la plataforma de Dailymotion con el nombre de Torn by past, locked by love. Son varias las cuentas de la plataforma que cuentan con la serie completa, la que puedes ver en formato de película con subtítulos al español.

